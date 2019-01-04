Tesla yeni bir elektrikli araba modeli için düğmeye basıyor. Model 3’ün üzerinde konumlandırılan Model Y ismiyle pazara çıkacak olan elektrikli otomobil, 2020 yılında pazara çıkacak.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, yeni modelinin tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Marketwatch’ın haberine göre, Tesla 5’inci modeli olan Model Y’yi üretime hazırlıyor. Model 3’e benzeyeceği düşünülen Model Y’nin daha uzun bir şasiye sahip olması bekleniyor. Model X gibi ‘martı kanat’ tabiriyle tarif ettiğimiz kapılara sahip olacak olan Model Y, Tesla’nın dikkat çeken modellerinden biri olacak.

TESLA MODEL Y

MENZİLİ YAKLAŞIK 450 KM

Tesla Model Y’nin menzilinin yaklaşık 450 kilometre olacağı söyleniyor. Model Y, 100 kilometre hıza yaklaşık 4 saniyede ulaşacak. Aracın üretimi 2020 yılında başlayacak. Resmi tanıtımın ise Mart 2019’da olması bekleniyor.

MODEL Y 5 BİN DOLAR DAHA PAHALI

Tesla şu ana kadar 150 bin araç üretimi gerçekleştirdi. Markanın 2019 sonuna kadar 500 bine yakın araç satmayı bekliyor. Model Y’nin fiyatı hakkında bir bilgi yok fakat Elon Musk aracın fiyatının Model 3’e göre 5 bin dolar daha pahalı olacağını iletti. Model Y, Çin piyasası için Tesla’nın Şangay’da bulunan Gigafactory 3 fabrikasında üretilecek.