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Test sürüşüne gelen Toyota C-HR’yi indirimli alıyor

Test sürüşüne gelen Toyota C-HR’yi indirimli alıyor
16 saat önce
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Toyota, eylül ayı kampanyasında Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük beğeni ile karşılanan C-HR için özel bir sayfa açtı.

Eylül kampanyasında Toyota plazalarda C-HR test sürüşü gerçekleştirip bu mükemmel otomobili satın almak isteyenler çok özel indirim fırsatından yararlanacaklar. Bu indirime ek olarak yüzde 0.99 faiz oranı ile 24 ay için 35 bin TL’lik krediden yararlanmak da mümkün olacak. Ayrıca farklı ödeme ve vade seçenekleri için Toyota Finans üye kuruluşları da her bütçeye özel seçenekler sunacaklar. Toyota, geçtiğimiz ay Türkiye yollarına çıkan ve ÖTV teşviği ile dizel otomobillerin fiyat seviyesinde sunulan Auris Hybrid için ağustos ayında başlattığı kampanya, eylül ayında da sürecek. ÖTV teşviği ve kampanya ile büyük indirim avantajı sunan Auris Hybrid’e, 24 ay için yüzde 0,90 faiz oranıyla 30 bin TL’lik kredi olanağı da sağlanacak.

KİŞİYE ÖZEL ÖDEME YÖNTEMLERİ

Toyota Finans’ın kişiye özel ödeme çözümleri sayesinde Toyota otomobil sahibi olmak artık çok daha kolaylaşacak. Toyota Finans sayesinde; Toyota müşterileri gelirlerine göre taksitleri belirleyebilecek, dilerlerse ara ödeme yapabilecek ve hatta belirli aylarda taksitlerini düşürebilecekler. Toyota Finans’ın sunduğu bu ayrıcalıklı hizmetin yanında ayrıca diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının mart ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.

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