Geçen yıl otomotiv sektörüne gelen son iki aylık destek, daralmanın önüne geçemedi. 2018’de toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 35 gerileyerek 620 bin 937 adetten kapandı. Teşviklerin yıl sonuna kadar uzatılması halinde bile pazarın 450 bin seviyelerini geçemeyeceği tahmin ediliyor. Geçen yılın aralık ayında toplam pazar yüzde 43 küçüldü.



Otomotiv sektörü zor bir yılı geride bıraktı fakat, 2019’da çok parlak gözükmüyor. Sektör temsilcileri, pazara destek veren özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisinin (KDV) yerinde ve gerekli bir uygulama olduğunu açıkladı. Yapılan teşviklerle birlikte iç pazarın daralma hızı sadece yavaşladı. Bu desteğin yanında sektör kredilerde de indirim bekliyor. Bu ikili birleşince pazarın 2019’da yeniden dirileceğinin altı çiziliyor. 2018’in son iki ayında yapılan teşvikle birlikte geçen yılın grafiği de belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35.06 gerileyerek 620 bin 937 oldu.

Toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 araç satışı yapılmıştı.

2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32.71 azalarak 486 bin 321, hafif ticari araç satışları, yüzde 42.33 gerileyerek 134 bin 616 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 42.96’lık gerilemeyle 77 bin 706 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu pazar, 2017’nin aralık ayında 136 bin 240 adetlik satış gerçekleştirmişti.

Geçen yılın aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.97 azalışla 60 bin 843, hafif ticari araç pazarı yüzde 53.86 gerilemeyle 16 bin 863 oldu.

Geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 32.7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 38.5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 34.6 azalış izlendi.

2018 yılında 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58.09’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65.15’e yükseldi.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 83.4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56.7 pay ve 275 bin 576 adetle C segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50.7 pay ve 246 bin 414 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68.44 pay ve 92 bin 125 adet ile van ulaşırken, bunu yüzde 12.34 pay ve 16 bin 608 ile kamyonet, yüzde 10.79 pay ve 14 bin 521 ile pick-up ve yüzde 8.44 pay ve 11 bin 362 adetle minibüs takip etti.

GLADYATÖRLER BELLİ OLDU

“ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 Gladyatörleri” bu yıl da güçlü bir rekabete sahne oldu. Sektörün “en”lerinin belirlendiği gecede kazanan en başarılı marka ve çalışmaları heyecanlı ve görkemli bir törenle ödüllerini aldı. ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu “Ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmalar 2018 yılında sadece otomotiv sektöründe değil tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerimizin yönetim kapasitesini zorladı. İçerisinde bulunulan süreci gerek ekonomimiz gerekse sektörümüz açısından dengelenme süreci olarak görüyoruz. Bu süreç içerisinde kamunun da öngörülü davranarak vermiş olduğu destekler çok değerli. Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılının alınan önlemlerle desteklenmesi geçiş sürecinin kolaylaştırılması ve yarattığı olumlu etki bakımından da kıymetli” dedi.

RENAULT MEGANE SEDAN

EN ÇOK SATILAN BİNEK MARKASI: RENAULT



2018 yılında gerçekleştirdiği 85 bin 839 satış adedi ile Renault “Türkiye’nin En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası” oldu. 620 bin 937 toplam satış gerçekleşen 2018 pazarından Renault, 13.8 pay elde etti. 19. kez “Türkiye’nin En Çok Satılan Binek Otomobil Markası” ünvanını elde eden Renault, 76 bin 931 satış adedi ile binek otomobil pazarından 15.8 pay aldı. Renault, İletişim kategorisinde de ODD Gladyatör ödülü aldı. Şerit Takip Sistemi – Çizgini Bozma uygulaması “Yılın Gazete Uygulaması” seçildi. Halka açık kategorilerde verilen oylar ile ilk 5 içinde yer alan Renault, Çizgini Bozma çalışması ile rakiplerini geride bırakarak ödüle layık görüldü. Basının, 2018 yılında katıldıkları lansmanlar arasından belirlediği “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü Dacia Duster organizasyonu elde etti. Basın mensuplarının oylarıyla bu ödüle layık görülen Duster basın lansmanı, 4×2 versiyonunun yanı sıra 4×4 versiyonu ile off-road özel parkurunda gerçekleşmişti.

FİAT EGEA

OTOMOBİLDE TERCİHLER FİAT EGEA’DAN YANA



Aralık ayında Türkiye otomotiv pazarını lider kapatan Fiat, 2018 yılında ulusal pazarda 70 bin 58 adetlik toplam satışa ulaştı. Fiat Egea Sedan, yine Türkiye’de yılın en çok satan otomobili oldu. 2018 yılı pazar sonuçlarına göre ‘Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili’ unvanıyla başarısı taçlandırılan ve böylece son 3 yılın en çok satan otomobili olan Fiat Egea Sedan, 34 bin 60 adetlik satış ile yine zirvedeki yerini aldı. Fiat Egea model ailesinin 2018 yılı toplam satışı 36 bin 620 adede ulaşırken, model ailesinin yollarla buluştuğu ilk günden bu yana Türkiye’deki toplam satış adedi 128 bin adedi aştı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç “Lansmanından bu yana teknolojisi, yeni versiyonları ile yenilenmeye devam eden Egea model ailesinin 2019 yılında da başarısını sürdüreceğine inanıyoruz” diye konuştu.

FORD CORİUER

2018’İN İYİ ARABA MARKALARI BELLİ OLDU



En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: DS

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Renault

Yılın Dergi Uygulaması: Lexus / Vücut Isısına Duyarlı Dergi Reklamı

Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Skoda / KAROQ İsim Lansmanı

Yılın Gazete Uygulaması: Renault / “Şerit Takip Sistemi” – Çizgini Bozma

Yılın Radyo Uygulaması: Toyota / Hybrid Sessiz Sürüş Keyfi

Yılın Outdoor Uygulaması: Seat / Interactive Giantboard Uygulaması

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Nissan / Navara Türkiye Şovu

Yılın TV Uygulaması: Fiat / Doblo Sağlam Seçim

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Mercedes-Benz / X-Class Entegre İletişimi

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Ford / Kadınlar Günü

Yılın Jüri Özel Ödülü: Mercedes-Benz / Mercedes-Benz Türk StartUP Projesi

Yılın Basın Lansmanı: Dacia Duster