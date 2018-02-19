Civic Sedan dizel için üretim düğmesine basan Honda, 50 bin adetlik üretim kapasitesinin 40 binini kullanacak. Modele olan talep artışı halinde 50 bin adetlere çıkacaklarını bildiren Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Sümer, “Teşvikler ve iç pazar olumlu sinyal verirse yeni yatırım için düğmeye düşünmeden basarız” dedi.

ALİ YILDIRIM

Türk otomotiv sektörünün önemli üreticilerinden biri olan Honda Türkiye, Aralık 2017’de günlük üretim adedini 106’dan 175 adete çıkarttı. Honda Civic Sedan’ın anavatanı haline gelen Gebze tesisleri, dizel versiyon ile birlikte 40 milyon euroluk yatırıma imza attı. Honda Türkiye Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sümer, ikinci vardiyaya aralık ayından başladıklarını söyledi. İşçi konusunda sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Sümer, 400 kişiyi işe aldıklarını ekleyerek toplamda 1400 çalışana ulaştıklarını ifade etti. Sümer, “Günlük üretim adeti 174 adet. Yıllık 50 bin adetlik kapasitenin 40 bini başlayacak. Daha ek bir yatırım yapmadan 10 bin adetlik daha kapasitemiz var. Eğer yeni devreye alacağımız dizel motor seçeneğiyle birlikte bir talep artışı olursa bunu 10 bin adetle dolduracağız. Batı Avrupa’daki dizel sedan pazarına girilmesi için Londra’daki Avrupa merkezinin çalışmaları devam ediyor. Asıl atak dizel otomatik ile yaz aylarında başlayacak. O üretimin talebi de ilkbaharda belli olacak” dedi.

CIVIC DİZEL İLE 40 BİN DOLACAK

Civic dizeli talep edilen bütün ülkelere satacaklarını vurgulayan Sümer, “40 bin adetlik üretimin içinde 20 bini dizel Civic’e ayırdık. Yani şu an üretimin bandının yüzde 50’si neredeyse dizel olacak. Dizelin devreye girmesiyle birlikte Eco Civic (LPG) üretimi düşebilir. Normal şartlarda üretimin yüzde 70’i Eco Civic” diye konuştu.

YATIRIM İÇİN KOLONLAR BİLE HAZIR

Yeni yatırım konusunda da sorularımızı cevaplayan İsmail Sümer şunları dile getirdi: “50 bin adeti yakalayıp tam kapasite üretime başladığımızda ikinci bir yatırım hedefimiz var. Yeni hatlar için fabrikamız hatta kolonlarımız bile hazır. 140 bin adetlere kadar çıkabiliriz. Şartların oluşması halinde yeni yatırım elektrikli modeller üzerine de olabilir. Ama bunun için öncelikle iç pazara inanmamız gerekiyor. Teşvikler ve iç pazar olumlu sinyal verirse yeni yatırım için düğmeye düşünmeden basarız.”

ORTA DOĞU’DA GİRMEDİĞİMİZ YERLER VAR

Bu yıl Honda Türkiye olarak özellikle ihracat yapılan 33 ülke üzerine eğileceklerini açıklayan İsmail Sümer, düşük adetli pazarlarda etkinliklerini artıracaklarının bilgisini verdi. Sümer şöyle devam etti: “Özellikle Orta Doğu pazarlarına da odaklanacağız. O bölgede hala ihracat yapamadığımız ülkeler var. Onları da ihracat çemberi içine alacağız ve 33 ülke sayısı artacak. Yeni pazarlarımızda buna dahil olacak.”

CIVIC İÇİN ELEKTRİKLİ PLANI YOK

İsmail Sümer elektrikli araç üretimi için şu yorumu yaptı: “Hibrit veya elektrikli Civic için alınmış bir karar yok. Türkiye’de böyle bir üretimin yapılabilmesi için elektrikli araç pazarını oluşturacak kararların alınması ve uygulamaya geçmesi gerekir. Avrupa’da elektrikli araç pazarı hızla gidiyor ama devletlerin 5-6 bin euroluk teşvikleri var alıcılara. Elektrikli araç üretimi için pazarın dönüşümünün gerçekleşmesi lazım. Bunu merkezimize anlatıp, yol haritası veremezsek kimse sadece ihracat için burada elektrikli araç üretmez. Mevcut tesisler de elektrikli araç üretimine dönüşemez. Aslında gelecek için tehlike var. Nasıl İngiltere’de birçok otomobil fabrikası kapandı ve Türkiye gibi ülkelere kaydıysa, yerli elektrikli araç pazarı oluşturulamazsa Türkiye üretim üssü konumunu yitirebilir. Yerli otomobilin çalışmaları yapılırken, pazarın durumunun da ortaya konması ve yol haritasının çıkarılması lazım.”

GÖÇÜK KONUSUNDA 33 ÜLKEDEN BİR ŞİKAYET GELMEDİ

Honda Civic modellerinde gerçekleşen göçük sorununa da değinen İsmail Sümer, kaynağı açıkçası hala tam olarak nerden olduğunu anlamadıklarına değindi. Gebze tesislerinde üretilen Civic modelini şirket içinde de kullandıklarına değinen Sümer, “Böyle bir sorunla kendi araçlarımızda karşılaşmadık. Hatta 33 ülkeye biz bu araçları ihraç ediyoruz. Daha resmi olarak bir tane şikâyet almadık. Sadece bu konu için gerekli bütün testleri yaptık. Gerek kıvrılmalar olsun gerekse engebeli alanlar olsun. Bir tane olumsuz sonuçla karşılaşmadık” açıklamasını yaptı.

BAKANLIK İNCELEDİ PROBLEM YOK

Şikayetlerin hemen hemen bittiğini söyleyen İsmail Sümer, “Sorunlu gördüğümüz araçları yetkili servislerimizde düzeltme işlemine sokuyoruz. O bölgeye köpük işlemi uyguluyoruz. Bunun araca veya güvenliğe hiçbir olumsuz etkisi yok. Neredeyse bütün problemli araçların mağduriyetini giderdik. Düzeltme yoluna gitmeyen bazı müşterilerimiz var” dedi. Bakanlıktan Gebze tesislerine bu konu hakkında incelemeye geldiklerini belirten Sümer, inceleme raporlarında da üretim hatlarında bir problemin olmadığını bildirdi. Sorunlu araçların bir seride olmadığını da vurgulayan Sümer, “Bazı şikâyetlerde bugünkü üretim bazılarında 30 gün önceki üretim” örneğini verdi.

MOTORDA LİDER OLAN HONDA’NIN YENİ HEDEFİ SADECE GÜVENLİK

Türkiye’de son iki yıldır motosiklet alanında liderliğini kutlayan Honda, 2017’de 29 bin 796 adetle Pazar payını yüzde 20’ye kadar çıkarttı. Motosiklet pazarını büyütmek, geliştirmek ve insanları motosiklete teşvik etmek için sağlıklı motosiklet kültürünü oluşturmanın gerekliliğine dikkat çeken Honda Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Özütok, “Yapılan araştırmalara göre maalesef toplumumuzun yüzde 72’si motosikleti tehlikeli olarak tanımlıyor. Motosikletin trafikte tüm sürücüler tarafından kurallara uygun ve doğru donanımlar ile kullanılması halinde son derece güvenli ve keyifli bir ulaşım aracı olduğunu Türk toplumuna benimsetmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Özütok, yeni güvenlik stratejileri ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bu yıl 15 yetkili satıcımızda ve gelecek yıl da tüm yetkili satıcılarımızda yeni motosikletlerimizi tüketicilerimize teslim etmeden önce onlara sürüş güvenliği, özel güvenlik donanımları ve satın aldıkları ürünlerin özellikleri hakkında Teslimat Öncesi Güvenlik Danışmanları vasıtasıyla danışmanlık hizmeti vereceğiz.” Honda, dünya çapında 2017 senesinde 19,6 milyon adetlik motosiklet satışı ile bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 10 artırarak yine lider oldu. Özütok, “2017 yılı içerisinde satılan her 5 motosikletten 1’i Honda oldu. Ayrıca bu yıl 9 yeni modeli yollara çıkaracağız” diye konuştu.