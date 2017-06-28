Ticaretin profesörü 2017’de yüzde 10 büyüyecek

Fiat Türkiye’deki hafif ticari araç bayi teşkilatlanmasını ‘Fiat Professional’ ile harekete geçiriyor. 2017 yılının planladıkları gibi seyreden bir yıl olduğunu vurgulayan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Geçen sene 54 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmiştik. Bu yıl yüzde 10 artışla 60 bin adetlere ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’nin yerli üretim yapan markalarından biri olan Fiat, hafif ticari araç konusunda da ABD’ye ihracat gerçekleştiren tek yerli hafif ticari araç markası olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’deki hafif ticari araç bayi teşkilatlanmasını güçlendirecek bir adım atan marka, Temmuz ayından itibaren ‘Fiat Professional’ markasını devreye alarak bayilerinin yapılanmasını, satış ekiplerinden, dış cephesine, markanın internet sitesine kadar uzanan yelpazede binek araç sınıfından ayrıştırmak için düğmeye bastı.

5 AYDA 38 BİNİ ADET HAFİF TİCARİ

İlk beş ayda Fiat Professional tarafında toplam satış adetlerinin 38 bini bulduğunu belirten Aytaç, 2017 yılının planladıkları gibi seyreden bir yıl olduğunu vurguladı. Doblo ve Fiorino’nun yüzde 40’lık pazar payıyla sınıflarının liderliğini sürdürdüğünü ifade eden Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Ducato da sınıfında en çok tercih edilen modellerden biri. Fullback’i geçen senenin ikinci yarısında devreye almıştık; bu sene de satış performansını artırmaya devam ediyor. Şu anda iki ürünün aldığı pazar payı yüzde 9’un üzerinde. Tüm hafif ticari araç modellerimiz toplamında da Nisan ayı trafik kayıtları bizim bugün 22 ilde hafif ticari araç pazarında lider olduğumuzu gösteriyor. Bu yılsonunda 900 bin adetlik toplam pazar beklentimiz mevcut. Ticari araçlarda geçen seneye yakın bir pazar bekliyoruz. Pazarın 230 bin adete yakınının hafif ticari araçlardan oluşacağı görüşündeyiz. Fiat markası olarak ise geçen sene 54 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmiştik. Bu yıl yüzde 10 artışla 60 bin adetlere ulaşmayı planlıyoruz. Tüm modellerimizde daha fazla müşteri odaklı daha iyi bir hizmet sunarak ticari araçlardaki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

BAYİ VE WEB AĞI YENİLENİYOR

Güçlü bir marka olabilmenin müşteri odağı ve her sınıfa hitap eden güçlü bayi yapılanmasından geçtiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Ducato’dan 124 Spider’a kadar uzanan geniş ürün gamımızda her ürünün kendi pazarı ve kendi müşteri profiline daha çok odaklanabilmek için, özellikle binek ve ticari araç ayrışmasını hedefledik. Bu noktada, Fiat Professional markasını devreye alma konusunda çalışmalarımız başladı. Fiat Professional 2007’den itibaren globalde kullanılıyor. Biz de Türkiye’de bayi ağımızın dış cephesinden, markamızın web sitesine kadar uzanan bir dönüşüm sürecine bir süre önce başladık. Yeni yapılanmanın 2017 yılında bize getireceği sinerji ile hafif ticari araç pazarında daha da büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİYLE 10 NUMARA BAĞ

Fiat’ın güçlü ürün gamını müşterilerine sunmanın yanında müşteri odağı ve müşterilerle kurulan ilişkinin önemine dikkat çeken Altan Aytaç, 2014 yılında hayata geçen ‘10 Numara Fiat’ programının söz konusu ilişkileri güçlendiren önemli bir örnek olduğunu söyledi. “10 Numara Fiat” programı bizim müşterilerimizle bir araya geldiğimiz, onların sorunlarını dinlediğimiz ve çözüm ürettiğimiz bir programı kapsıyor” diyen Aytaç sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Program kapsamında sadece iş ile ilgili değil, sosyal faaliyetlerle de müşterilerimizle bir arada oluyoruz. Bu anlamda, sadece ürünlerimizle değil, müşterilerimizi destekleyen hizmetlerle de sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz. Sunduğumuz hizmetler arasında “Süper Yedekler” olarak isimlendirdiğimiz ücretsiz yedek araç hizmetimiz ‘Yol Yardım İzleme’ ve ‘Servis Araç Durum İzleme’ hizmetlerimiz yer alıyor.”