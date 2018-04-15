Ticari aracı ürettik ama satamadık

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.5 arttı. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 5.4 büyürken, hafif ticari araç tarafı da yüzde 10 daraldı. Sektörün diğer tarafında ise otomobil üretimi yüzde 5 azalırken, ticari araç üretimi yüzde 13 yükseldi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de otomotiv sektörü son hızla büyümeye devam ediyor. Hatta 2018’in ilk çeyreğinde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.50 artarak 158 bin 430 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 5.47 oranında artarak 122 bin 310 adete çıktı. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı ise düşüş kaydetti. Yüzde 9.99 azalan hafif ticari segmenti ilk çeyreği 36 bin 120 adetten kapattı. Öte yandan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ilk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 140 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı.

AĞIR TİCARİ PAZARI BÜYÜDÜ

Aynı dönemde ağır ticari araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 daralma kaydetti. Ancak son 3 yılda hafif ticari araç pazarı yüzde 22, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 55 daraldı. OSD’ye göre otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez Mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve yaklaşık 3.2 milyar dolar seviyesini gördü. Sektör, mart ayında ülkemiz ihracatının yüzde 21’ini, yılın ilk üç ayında ise yüzde 20’sini tek başına yaptı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış gösterdi ve 8.3 milyar dolara ulaştı.

İHRACAT 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Yılın ilk çeyreğinde ticari araçlardaki üretim ve ihracat performansı otomotiv sanayiimizi taşıyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatındaki yüzde 9’luk artış, tıpkı üretimde olduğu gibi otomobil kaynaklı azalmayı da büyük ölçüde karşıladı. Mart ayında otomotiv ihracatının tarihimizde ilk kez 3 milyar doları aşması ise yılın ilk çeyreğindeki en önemli gelişmeler arasında yer aldı. Otomotiv sanayiimiz yılın ilk üç ayında ülke ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirmesiyle başarısını bir kez daha pekiştirdi” dedi. Yenigün, ticari araç pazarında 2015 yılından bu yana yaşanan daralmaya da dikkatleri çekerek, “İç pazarda ticari araçlar ulaşması gereken noktanın oldukça uzağında seyrediyor. Bu nedenle özellikle ağır ticari araç pazarının canlandırılması için acil tedbirler alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.