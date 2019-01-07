Araç kiralama sektörünün uzun bir süredir beklediği ‘ticari araç’ sorunu sonunda çözüldü. Ticari araçların kiralanabilmesinin önü büyük ölçüde açıldı. TOKKDER Başkanı Ekici “Artık, uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler yüksek finansman maliyetlerinden ve ikinci el riski gibi yüklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler” dedi.

Araç kiralama sektörünün en büyük sorunlarından biri olan ‘ticari kiralama’ resmen yasallaştı. Sektörü sevindiren haberin detaylarını Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkan İnan Ekici verdi. Ticari araçların kiralanabilmesini mümkün kılan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete’de yayınlandı. Düzenleme kapsamında, sözleşmeli taşıt kullanma hakkı verilen türde yetki belgesi sahiplerinin, doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı. Ekici, yapılan düzenlemenin KOBİ’lere büyük fayda sağlayacağını belirtti.

İNAN EKİCİ

TASARRUF SAĞLAYACAK

Ekici “2009 yılından beri kiralanması büyük ölçüde yasak olan ticari araçların kiralanmasının önü bu düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. Artık, uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler yüksek finansman maliyetlerinden ve bazı risklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler. Özellikle KOBİ’ler, hafif ticari araç satın almak zorunda kalamayacaklarından, kısıtlı öz kaynaklarını mümkün olan en etkin ve verimli şekilde temel faaliyetlerine aktarabilecek” dedi. Ekici “Eski araçların kullanımdan kaynaklanan fazla yakıt tüketiminin önüne geçilmesi, ülkemizin daha az yakıt ithalatı yapmasına dolayısıyla cari açığın kapanmasına önemli katkı sağlayacak. Tüm bunların yanı sıra gerek kiralanacak olan araçların yeni nesil olmasından gerekse bakım ve onarımlarının kiraya veren firmalar tarafından düzenli bir şekilde takip edilecek olmasından ötürü, karayollarında seyreden araçların daha güvenli olmaları sağlanacak ve trafik kazalarının önüne önemli ölçüde geçilebilecek. Ayrıca yapılan düzenleme global açıdan önemli bir ticari araç üretim üssü konumunda bulunan ülkemizin üretim performansına pozitif yönde katkı sağlarken, sektörümüzün büyümesine önemli oranda katkı sağlayacak” diye konuştu.