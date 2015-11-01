Ticari kiralamayla pazar %30 büyür

Türkiye’de 10’uncu yılını geride bırakan LeasePlan, kurumsal kimliğini yeniliyor. Genel Müdür Oktay, 2017 yılında yine pazarın üzerinde bir büyüme hedeflediklerini söyledi

Uzun dönem oto kiralama sektörünün önemli oyuncularından LeasePlan, Türkiye’de faaliyetinin 10’uncu yılını kutluyor. Dünya genelinde 54 yaşına basan şirket, bundan sonra hayatına yeni logo ve ‘ What’s Next?’ sloganıyla devam edecek. 32 ülkede 1 milyon 650 bin adetlik araç filosunu yöneten şirket, Türkiye’de de 22 bin 700 adetlik parka ulaştı. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “Değişen logomuzu dünyada ilk kez Türkiye’de lanse ediyoruz. Şu anda sektörde ilk 5’teyiz. Geçen yıl pazar yüzde 19 büyürken biz yüzde 20’nin üzerind eçıkmayı başardık. 2017 yılında da yine pazarın üzerinde bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

330 bin adetlik park

Aynı zamanda Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) de iki yıldır başkanlığını yürüten Oktay, geçen yıl sektörün 330 bin adetlik araç parkına ulaştığını anlattı. Tahminlerine göre Türkiye’deki şirket araç parkının 2 milyon seviyesinde olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti: “Şu an sektör olarak bu rakmın sadece yüzde 12’sine ulaşabildik. Önümüzde ciddi bir potansiyel var. Sektör bu hızla büyümeyi sürdürürse 5-6 yılda parkımız 600 bin araca ulaşır. Dünyada ticari aracın kiralanamadığı tek ülkeyiz. Geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenleme taslağı TOKKDER’e ulaştı. Talağa göre şartlar oldukça yumuşatılmış. Ticari araç kiralamaya başlarsak parkın yüzde 25-30 artacağını tahmin ediyoruz. Bu hem kiralamacılar sayesinde sıfır satışlarının artırır hem de üretimi. Ayrıca KOBİ’lere de indirekt bir destek olur.”

İstanbul’da 2’nci el showroomu açıyor

Artık 2’nci elde sektör olarak ihmal edilmeyen bir arz sağlayıcı durumuna geldiklerini anlatan Oktay, 2016 yılında uzun dönemli kiralamadan dönen araçlar baz alındığında sektörde 93 bin araba satıldığını söyledi. Son dönemde bu işin perakendesini yapmak için girişimlerin hız kazandığına dikkat çeken Oktay, “Biz de bu anlamda LeasePlan olarak 2’ci el showroom açmayı planlıyoruz. Burada özellikle bizim çok ağırlıklı kiraladığımız premium araçları sergilemeyi planlıyoruz. 2’nci el showroom açarak direkt bireylere satış yapacağız” dedi.

Şirketler ‘döviz’i tercih ediyor

Sektörde yüzde 83.5 oranında döviz üzerinden kiralamanın yaygın olduğunu dile getiren Türkay Oktay, KOBİ’ler için döviz riskini ortadan kaldıracak ürünler üzerinde de çalıştıklarını belirtti. Türkay Oktay, “Hükümetimizin de döviz borcu olan şirketlerle ilgili bir çalışma planı var. Biz de Kobiler için TL ürünler hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda ajandamızdaki birkaç ürünü lanse edeceğiz. Döviz kiralamaları tercih edildiği için biz de o araçları döviz kredisi ile temin ediyoruz. Bugün bir müşterimiz euro araç kiralamak istediği zaman biz o araç için euro olarak kredi kullanıyoruz. Bu durumda TL değer kaybederse iki taraf da mağdur oluyor. Ancak enteresan bir nokta müşteri TL tercih etmiyor. Kampanya da yapıyoruz, özellikle KOBİ’lere kampanya da yapıyoruz ama yine de döviz tercih ediyorlar” dedi.

Otomobil sahipliğinden ciddi bir uzaklaşma var

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de otomobil alışkanlıklarının değiştiğini vurgulayan Türkay Oktay, şu bilgileri verdi: “Otomobil sahipliğinden artık ciddi bir uzaklaşma var. Kurumlar otomobil sahipliği yerine otomobili kullanmak istiyorlar. Sektörümüzün yapmış olduğu faaliyetler çerçevesinde bunun farkındalığı oldukça arttı. Dolayısıyla ekonomi yavaş da gitse hızlı da gitse kiralamaya olan talep artıyor.”