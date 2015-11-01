Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 15 yaşında

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Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Bursalıların kültür ve sanat hayatına değer katıyor. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve 2008’den bu yana müze bünyesinde hizmet veren Tofaş Sanat Galerisi’nin toplam ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 7 ayında 40 bini aştı.

Tofaş’ın 2002’de restore ederek Bursa’ya kazandırdığı Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi Anadolu’da tarih boyunca ortaya çıkmış olan araba kültürünü ve arabacılık birikimini, Türkiye otomotiv sanayinin gelişimine bağlayarak aktarırken, geçici sergilerle de toplumun kültür-sanat hayatına değer katma misyonuyla 15 yıldır faaliyet gösteriyor. Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi’nde yer alan ve Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla sunuluyor.

İLK TOFAŞ MODELİNDEN SON ARACA

İlk arabalardan Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar bir zaman tüneline giriliyor. Bugün Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde 2.600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra, tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ve 2008’den bu yana müze bünyesinde hizmet veren Tofaş Sanat Galerisi’nin toplam ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 7 ayında 40 bini aştı. Yılda ortalama 60 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze ve sanat galerisi, 2002’den bu yana toplamda 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.