Tofaş ilk çeyrekte üretimin yüzde 75’ini ihraç etti

Tofaş’ın büyüme eğilimi 2017 yılında da sürüyor. Tofaş’ın Ocak-Mart 2017 üretim adedi 94 bine ulaşırken, şirket, üretiminin 79 bin adedini ihraç etti.

2016 yılını Türkiye otomotiv endüstrisinin en yüksek üretim ve ihracat adetlerini gerçekleştiren şirketi olarak lider kapatan Tofaş, 2017 yılının ilk üç ayında da büyümesini sürdürdü. Tofaş, Ocak-Mart 2017 döneminde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18’lik bir büyüme kaydederek, 94 bin adetle bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek üretim rakamına ulaştı. Tofaş’ın ihracatı da aynı dönemde yüzde 35 artış göstererek 79 bin adede yükseldi.

TOPLAM SATIŞTA ARTIŞ

İlk üç aylık dönemde yurt içi ve yurt dışı satışları 97 bin adedi bulan Tofaş, özellikle yurt dışı satışlardaki artışla, geçen yılın aynı dönemine oranla toplam satışta yüzde 24’lük artış kaydetti. Rekor üretim, ihracat ve satış adetleri Tofaş’a ilk üç ayın en yüksek cirosunu da getirdi. Tofaş, 2017’nin ilk üç ayında cirosunu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 oranında bir artış ile 4 milyar liraya yükseltti.

YÜZDE 90’I YERLİ OLDU

2017 yılı ilk çeyrek sonuçları ile ilgili açıklama yapan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Fiat Egea model ailesinin devreye alınmasını takiben iç ve dış pazarlardan büyük bir talep aldıklarını hatırlatarak pazar ve ürün çeşitliliğinin istikrarlı bir büyümeyi beraberinde getirdiğini belirtti. Eroldu, “Tofaş olarak üretim ve ihracatta rekor kırarak kapattığımız 2016’dan sonra 2017 yılına da başarılı bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte üretim ve ihracat adetlerimizi arttırarak kendi rekorumuzu kırdık. Satış hacmimizi genişlettik. İlk 4 aylık dönemde iç pazardaki daralmaya rağmen perakende satışlarımız, geçen yılın aynı dönemine göre, artarak 28 bin 439 adet olarak gerçekleşti. Satışlarımızın yüzde 90’ını yerli üretimden yaparak bu alanda da öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Öte yandan Avrupa pazarları ilk 3 ayda yüzde 8 büyürken bizim Avrupa’ya olan ihracatımız yüzde 44 oranında artış gösterdi. Bu artışta Egea Ailesi’nin büyük etkisi var. Müşterilerimizin yoğun talebine paralel geçen yılsonu artırdığımız kapasitemiz ve bu yıl için planlanan 150-200 milyon Euro’luk yatırımımızla 2017 yılında da büyümemizi sürdürecek, ülke ekonomisine ve paydaşlarımıza değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ayrıca şirketin bu yıl nisan ayında 350 milyon TL temettü dağıtımı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.