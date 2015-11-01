Tofaş kapasiteyi arttırdı ödülü kaptı

Tofaş’ın yenilikçi adımları bir kez daha ödüle layık görüldü. Tofaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen, 2017 Verimlilik Proje Ödülleri’nde, ‘Kapasite Artırımı Projesi’yle, ‘Büyük İşletmeler; Süreç İyileştirme Kategorisi’nde Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

Tofaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 2017 Verimlilik Proje Ödülleri’nde, ‘Kapasite Artırımı Projesi’yle ‘Büyük İşletmeler; Süreç İyileştirme Kategorisi’nde Birincilik Ödülü’ne layık görüldü. Gerçekleştirilen törende, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından verilen ödülü, Tofaş Üretim Direktörü Recep Temizesen aldı. Konuyla ilgili konuşan Recep Temizesen, Kapasite Artırımı Projesi’nin 2015 yılında temellerinin atıldığını belirterek, “Tofaş’ta son yıllarda gerçekleşen büyük ürün yatırımlarının ve Egea model ailesinin devreye alınmasını takiben iç ve dış pazarlardan büyük bir talep alıyoruz. Müşterilerimizin taleplerini karşılayabilmek adına uzun üretim duruşları gerektiren geleneksel yöntemlerin dışında, hızla hayata geçebilecek yenilikçi çözümlerden oluşan adımlar atma hedefiyle Kapasite Artırımı Projesi’ni başlattık. Tofaş mühendisleriyle başlattığımız çalışmamızda, bilinen reçetelerin dışına çıkarak; boya üretim süreçlerini yenileyerek ezber bozan bir projeyi 8 ay gibi kısa bir süreçte hayata geçirdik. Bu ödülü farklı projeler ile iki yıl üst üste almış olmaktan da mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

KAPASİTE 450 BİN OLDU

Tofaş’ın ezber bozan boya üretim projesiyle ve yeni bir gövde hattının devreye alınmasıyla, yıllık 50 bin adet araç ilave üretim kapasite artışı sağlandı. Tofaş’ın Kapasite Artırımı Projesi’nin sonucu olarak yaklaşık 500 ilave çalışan istihdamı oluşturuldu ve önemli bir ihracat potansiyeli daha elde edildi. Tofaş, 2016 yılında Türk otomotiv tarihinde bir yılda ulaşılan en yüksek üretim rakamı olan 385 bin adetlik üretime imza atmayı başarmıştı. Yenilikçi uygulamaların öne çıktığı kapasite artırımı projesiyle 2017 yılında 400 binin üzerinde üretim hedefleyen Tofaş’ın yıllık üretim kapasitesi 400 binden 450 bin adede yükselmiş oldu. Tofaş’ın yenilikçi adımları bir kez daha ödüle layık görüldü. Tofaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen, 2017 Verimlilik Proje Ödülleri’nde, ‘Kapasite Artırımı Projesi’yle, ‘Büyük İşletmeler; Süreç İyileştirme Kategorisi’nde Birincilik Ödülü’ne layık görüldü