Tofaş mesleki eğitime desteğe devam ediyor

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Tofaş’ın, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamındaki durağı yeniden Bursa oldu. Program kapsamında Tofaş Sosyal Tesisleri’nde 1’i kesit olmak üzere 3 adet Fiat Egea araç Bursa Teknik Üniversitesi, OİB Teknik Endüstri Meslek Lisesi ve Osmangazi Hürriyet Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne teslimat gerçekleştirildi.

Tofaş, Mesleki Eğitime Destek Programı’na hız kesmeden devam ediyor. Üniversite ve teknik meslek liselerinin eğitim içeriğine katkıda bulunarak gençlerin akademik ve mesleki gelişimine destek sağlamayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesi tamamlandığında 56 adet Egea otomobil Türkiye’nin tüm bölgelerinde hizmete sunulmuş olacak.

Program kapsamında, Tofaş’ın Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen törenle Bursa’da araç desteği sağlanan eğitim kurumlarının temsilcileri bir araya geldi. 1’i kesit olmak üzere özel olarak hazırlanan 3 adet Fiat Egea, Tofaş Fabrika Direktörü Erdal Şimşek ve Tofaş İnsan Kaynakları Direktörü Burhan Çakır ve Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar tarafından kurum temsilcilerine teslim edildi.

23 ÜNİVERSİTE 6 MESLEK LİSESİ

Türkiye’nin 7 bölgesinde Fiat bayileri desteği ile yürütülen program kapsamında bugüne kadar 23 üniversite ve 6 Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne araç teslimatı gerçekleştirildi. Mesleki eğitime destek projesinde, öğrencilerin otomobil üzerinde araştırma-geliştirme safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemeleri hedefleniyor. Tofaş’ın proje dâhilinde gerçekleştireceği teslimatlarla, 56 araç üniversite ve meslek lisesinin atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hibe edilecek. Proje tamamlandığında 43 üniversite ve 13 Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitimine destek sağlanmış olacak. Tofaş’ın, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamındaki durağı yeniden Bursa oldu.