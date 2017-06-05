Tofaş mesleki eğitime destek oluyor

05 Haziran 2017 Pazartesi

Tofaş’ın, gençlerin otomotiv sektöründe mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Mesleki Eğitime Destek Programı’nda bir sonraki durak Antalya oldu.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamında lise ve üniversitelerde atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan araçları Antalya’daki eğitim kurumlarına teslim etti. Antalya Fiat Bayi Bilaller’de düzenlenen toplu teslimat töreninde, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi ile Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne biri kesit olmak üzere 3 adet Fiat Egea, kurumların kullanımına sunuldu. Teslimat töreninde, Antalya Fiat Bayi Bilaller Genel Müdürü İsmail Ömer Bilal ve Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar ile ilgili üniversitelerin öğretim üyeleri hazır bulundu. Türkiye’nin 7 bölgesinde Fiat bayilerinin de desteği ile yürütülen program kapsamında bugüne kadar 38 üniversite ve 8 Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne araç teslimatı gerçekleştirildi. Tofaş, öğrencilerin otomobil üzerinde araştırma-geliştirme safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemelerinin hedeflendiği Mesleki Eğitime Destek Programının sonunda; eğitim kurumlarına 56 adet araç teslim edilmiş olacak.