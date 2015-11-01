Tofaş ödüle doymuyor 3’ünü de kaptı

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, dünyanın en prestijli kurumlarından biri olan Brandon Hall Group tarafından düzenlenen “Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri”nde 3 farklı ödüle layık görüldü.

Brandon Hall Group tarafından düzenlenen “2017 Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri”nde, Tofaş Akademi’nin 3 farklı uygulaması ödüle layık görüldü. Başta Tofaş çalışanları olmak üzere üniversite öğrencilerinden tedarikçilere, çalışan ailelerinden bayi ve servislere kadar geniş bir yelpazede eğitimler vererek, şirketin gelecek yolculuğunda önemli bir rol üstlenen Tofaş Akademi hayata geçirdiği “Deneyim Çemberi”, “Liderlik Prensipleri Yayılımı Projesi” ve “Satış Akademisi” uygulamalarıyla ödüllendirildi.

GÜMÜŞ ÖDÜLÜ KAPTI

“Deneyim Çemberi” uygulaması “Koçluk ve Mentorluk” kategorisinde gümüş ödül kazandı. “Deneyim Çemberi” kişinin, yöneticisinin, koçunun ve insan kaynakları uzmanının aktif olarak yer aldığı, temelinde koçluk ve mentorluk olan, uygulamayı ve sosyal öğrenmeyi barındıran, zamana yaygın ve kuruma özel içeriklere sahip, farklı öğrenme teknikleriyle harmanlanmış yenilikçi ve özgün bir davranışsal gelişim programı olarak uygulanıyor. “Her Tofaşlı işinin lideridir!” felsefesi ile oluşturulan, Tofaş’ı bugüne getiren ve aynı zamanda geleceğe de taşıyacak olan davranışların tarif edildiği, “Liderlik Prensipleri Yayılımı Projesi” de “Kurumsal Kültür Dönüşümü” kategorisinde bronz ödül sahibi oldu.

FCA’DA EN İYİSİ SEÇİLDİ

Kariyerine otomotiv sektöründe danışman olarak yön vermek isteyenlere, satışın püf noktalarının öğretildiği, bayi deneyimi ile otomotiv dünyasının yakından tanıtıldığı ve potansiyellerini keşfetmeleri için fırsatların sunulduğu gelişim projesi “Satış Akademisi” ise “Yetenek Kazandırma” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu. İlki geçen yıl düzenlenen ve 8 bin 400 başvuru arasından seçilen 35 gencin eğitim ve stajını tamamlayarak iş hayatına başlamasına vesile olan Satış Akademisi’nin ikinci dönem katılımcıları, Bursa’da yer alan Tofaş Akademi’de üç haftalık kapsamlı bir eğitim programının ardından, Türkiye genelindeki Fiat bayilerinde iki aylık bir iş deneyim süreci yaşıyor. Satış Akademisi daha önce de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fabrikaları arasında ‘Çalışan Gelişimi’ alanında en iyi uygulama, 2017 yılında ise En Başarılı Koçlular’da İşbirliği Geliştirenler kategorisinde finalist seçilmişti. Satış Akademisi eğitim programı kapsamında tüm konaklama ve eğitim masrafları Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle Tofaş tarafından karşılanıyor. Koç Üniversitesi ve Tofaş Akademi işbirliği ile hazırlanan eğitim programının ardından, stajını bitiren öğrencilere, Fiat bayilerinde istihdam sağlanması da programın hedefleri arasında yer alıyor.