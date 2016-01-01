Tofaş üretimi artıyor çevreyi koruyor

Tofaş’ın 4’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, üretim hacmindeki büyük artışa rağmen, özelikle çevre yönetiminde başarılı bir performans sergileyen şirket, 2016 yılında araç başı enerji tüketim ve emisyon miktarını kayda değer seviyede düşürme başarısı gösterdi. Tofaş aynı dönemde, çevresel yönetim uygulamalarıyla, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından dört farklı ödüle layık görüldü.

Tofaş, sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında enerji verimliliği, çevre yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarındaki çalışmalarında, sürekli iyileştirme hedefiyle ilerliyor. 2014 yılında, Türkiye otomotiv sektöründe üretici kimliği ile sürdürülebilirlik raporu yayınlayan ilk şirket olan Tofaş, Global Reporting Initiative (GRI) ilkeleri doğrultusunda hazırlanan 4’üncü raporunu yayınladı.

Çevresel performansını geliştirmeye devam eden Tofaş’ın, 2016 yılında üretim miktarındaki kayda değer artışa rağmen araç başına enerji tüketimini yüzde 17 azaltarak 3,90 GJ, araç başına emisyon miktarını ise yüzde 16 azaltarak 0,400 ton CO2e düzeyine düşürdüğü görülüyor. Raporda ayrıca Tofaş’ın yürüttüğü enerji verimliliği projeleri sayesinde 60.169 GJ enerji ve 4.213 ton CO2e emisyon tasarrufu elde ettiği; buna ek olarak, operasyonlarını minimum düzeyde su tüketimi ile gerçekleştirmeyi ve kullandığı suyun geri kazanımını sağlamayı sürdürdüğü de yer alıyor.

Böylece 2020’de, araç başına 3,50 GJ seviyesinde enerji tüketimi hedefine bir adım daha yaklaşan Tofaş, 2016 yılında çevre yönetimi uygulamaları ile ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından ödüllendirildi.

ÇEVRECİ ÖDÜLLERİ ALDI

Türkiye otomotiv sanayinin üretim lideri olarak, dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimlerinden CDP platformu tarafından Türkiye’nin ‘iklim liderleri’ arasında yer alan tek otomotiv üreticisi oldu. Ayrıca Güneş Enerjisinin Üretim Süreçlerinde Doğrudan Kullanımı Projesi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ödüllendirildi. Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerinin yarıştığı “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri” kapsamında ise “Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları” kategorisinde “Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve 5R” projesiyle ödüle layık görülen Tofaş, aynı proje ile Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından da ödül almaya hak kazandı. Şirket, üretimde çevre yönetiminin yanı sıra sürdürülebilir iş başarısının önemli birer unsuru olan, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik, çalışan gelişimi ve sosyal sorumluluk alanlarında da uzun yıllardır sürekli gelişim hedefiyle faaliyet gösteriyor. Kurumsal sürdürülebilirlik performansını raporlama döneminde artırmaya devam eden Tofaş bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim notunu 9,14’e yükselti. Tofaş aynı zamanda, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazanan 43 Türk firması arasında yer alıyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İYİLEŞME KAYDETTİ

Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili görüş bildiren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, büyüyen iş hacmi ve Ar-Ge yetkinlikleriyle Tofaş’ın küresel konumunu her geçen gün daha da kuvvetlendirdiklerini belirtti. Konuşmasında Tofaş’ın çevresel performansını güçlendirici çalışmalara önemli miktarda kaynak aktardıklarına dikkat çeken Eroldu, “Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz uygulamalar çevresel performans göstergelerimize olumlu yansıdı. Diğer taraftan, ‘Sıfır Kaza’ hedefimizle ve ‘Adım Adım İş Güvenliği’ yaklaşımımızla, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı iyileştirmeye yıl içerisinde devam ettik. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa İş Güvenliği Ajansı (EU_OSHA) tarafından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızla aldığımız ödüllerimizi takiben, bu raporlama döneminde, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki örnek uygulamalarımızla, MESS tarafından düzenlenen yarışmada şirketler kategorisinde “Altın Eldiven”, bireysel kategoride ise “Altın Öneri” olmak üzere iki ödüle layık görüldük. Ortaklarımız Koç Holding ve FCA’dan aldığımız güçle, paydaşlarımız için değer üretmeye devam ediyoruz” dedi.

2 BİN KİŞİLİK EK İSTİHDAM

Eroldu “En değerli sermayemiz olan çalışanlarımız için bireysel ve mesleki yeteneklerinin geliştirildiği, katılımcı bir iş ortamı yaratmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. 2016 yılında 2.000’i aşkın ilave istihdam yarattık. Ayn dönemde çalışan başına eğitim süresini 2 katına çıkararak Tofaş Akademi’de 8 binden fazla kişiye 665.629 kişi/saat eğitim sağladık. Bunun yanında çalışanlarımızın iş süreçlerine katılımını destekleyici uygulamalar yürüttük” dedi. Sosyal sorumluluk projeleriyle kurumsal bir vatandaş olarak topluma değer yaratmayı sürdürdüklerine de dikkat çeken Eroldu “Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız şirket kültürü ve politikamız ile bütünlük gösteriyor. Uzun yıllardır süregelen ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine öncelik veriyoruz. Eğitim, spor, kültür-sanat ve çevre alanlarında hayata geçirdiğimiz projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.