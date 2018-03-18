Geçen yılı 384 bin adetlik üretim rekoruyla kapatan Tofaş, 2017’de 157 milyon euro yatırım yaptı. Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, son 10 yılda yatırım miktarının 2,8 milyar dolara ulaştığını söyleyerek, “Tofaş, Fiat Chrysler Automobiles’ın önemli üretim merkezinden biri” dedi.

Son yıllarda rekorlara imza atan Türk otomotiv sanayi, iç pazarda da yıllık 1 milyon adet seviyelerine ulaşmış durumda. Özellikle ithal araç bağımlılığımızın azaldığı son iki yılda yerli üretim yapan markalarda başarı grafiklerini her geçen gün arttırıyor. Bu markaların başında gelen Tofaş ise 2017 yılına ait raporunda Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un değerlendirmelerine yer verdi. Koç, “2017 yılı otomotiv üretimi 1 milyon 673 bin 664 adet ile bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gösterdi. En önemli ihracat pazarımız olan Avrupa piyasasında binek ve hafif ticari araç talebindeki artış, Türkiye otomotiv ihracatını olumlu etkilemiştir. Otomotiv sektörü, 29 milyar ABD dolarına yaklaşan ihracat tutarı ile Türkiye toplam ihracatının yüzde 18’ni oluşturdu. Bu gurur verici sonuç, Türkiye ekonomisine olan güçlü inancımızı ve katkımızı ortaya koymaktadır” dedi.

TEKNOLOJİ ARTIK ZORUNLULUK

Ömer M. Koç, Tofaş olarak 2017 yılındaki proje ve yapısal yatırımlarım miktarının 157 milyon euro olarak gerçekleştiğini, son 10 yılda ise bu rakamın 2,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Keskin bir rekabet ortamında faaliyet gösteren otomotiv sektöründe, şirketlerin geleneksel üretimin yanı sıra ürün ve teknoloji geliştirmelerinin bir tercih değil, hayati zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Koç, Tofaş’ın, Fiat Chrysler Automobiles’ın önemli stratejik üretim merkezinden biri olduğunu ve grubun Avrupa’daki ikinci büyük Ar-Ge merkezi konumunda yer aldığını söyledi. Tofaş olarak sahip oldukları avantajları ölçek ekonomisi ve güçlü piyasa konumu, köklü uluslararası ortaklıklar ve ihracat anlaşmaları, geniş satış, satış sonrası ve servis hizmet ağı, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarımız, verimlilik ve sürekli gelişimi temel alan iş anlayışı olarak sıralayan Ömer M. Koç, söz konusu avantajlar ile yarınlara hazır olduklarını vurguladı.

PAZAR KÜÇÜLÜRKEN TOFAŞ BÜYÜDÜ

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ise 2017 yılının Tofaş tarihinde gururla hatırlanacak bir dönem olarak tamamladıklarının altını çizdi. Tofaş tarihine rekorlar yılı olarak geçen 2016’nın ardından, 2017 yılında da üretimde liderliği devam ettirdiklerini ve yeni yıla bir kez daha rekorla girdiklerini anlatan Eroldu: “Şirketimiz 384 bin adet araç üreterek, Türk otomotiv sanayi üretiminin yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştirdi. Türkiye otomotiv pazarı yüzde 3 daralmasına rağmen Tofaş çatısı altındaki markaların satış hacmi yüzde 12,7 oranında arttı. Tofaş, 2017 yılında yüzde 12,8 pazar payı elde etti. Fiat markası otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında, yüzde 12,6 pazar payı ve 120.049 adetle 2’nci sırada yer aldı. Yerli üretimden en yüksek oranda satış yapan firma unvanını yıllardır sürdüren Tofaş, yüzde 91’e ulaşan payı ile sektör liderliğini korudu” diye belirtti.

1.2 MİLYAR LİRA NET KÂR

Cengiz Eroldu, Egea sedanın 43 bin adetlik satışla 2016 yılının ardından 2017 yılında da Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olduğunu ve modelin otomobil pazarındaki payının yüzde 6,6’ya ulaştığını anlattı. Tofaş’ın 2017 yılında, 270 bin 760 bin adetlik ihracat hacmine ulaşarak Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdiğini belirten Eroldu ayrıca ihracat gelirinin ise 3,25 milyar dolara ulaştığını söyledi. Eroldu’nun verdiği bilgilere göre 17,5 milyar TL ciro elde eden Tofaş’ın 2017 yılı net kârı da yüzde 32’lik artış ile 1 milyar 283 milyon TL olarak gerçekleşti. Eroldu, “Ar-Ge’de gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, şirketimizi teknoloji alanında ileriye taşımaya devam ediyor. Tofaş, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin Ar-Ge yatırımları Skor Listesi’nde 3 yıl art arda Türkiye’deki şirketler içinde ilk sırada yer almayı başararak 2017 yılı listesinde 12 basamak birden yükseldi” açıklamasında bulundu.

FORD OTOSAN İHRACATA 5 MİLYARA KOŞUYOR

Ford Otosan, Gölcük, Yeniköy ve İnönü fabrikalarının toplam üretim kapasitesini 440 bin adede yükseltti. Şirket, bu dönemde yüksek dış talebe bağlı olarak önceki yıla göre yüzde 12’lik artışla 373 bin 7 araç üretti. Türkiye toplam araç üretiminin yüzde 22’sini, ticari araç üretiminin yüzde 67’sini tek başına sağlayan Ford Otosan, söz konusu dönemde tarihindeki yıllık üretim rekorunu kırarken, kapasite kullanım oranını da 8 puan artışla yüzde 88’e çıkardı. Avrupa’da satılan “Transit” model ürün gamının yüzde 80’ini üreten Ford Otosan, 2017’de ihracat adedini yüzde 16 arttırarak 297 bin 396’ya yükseltti. Şirketin 2016’da 3,8 milyar dolar olan ihracat geliri ise geçen yıl yüzde 29 artarak 4,9 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.