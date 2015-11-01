Tofaş’tan Ege’ye 4 Egea

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Tofaş, “Mesleki Eğitime Destek Programı” ile üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan araçların teslimatlarını sürdürüyor. Bugüne kadar 27 üniversite ve 7 Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne 40 adet Fiat Egea hibe eden Tofaş, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Gaziemir Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne hibe araç teslimatını toplu bir törenle gerçekleştirdi.

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamında lise ve üniversitelerde atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan araçların İzmir’deki teslimini gerçekleştirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Gaziemir Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne 4 Fiat Egea’nın hibe edildiği törene, Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Fiat Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Esra Aslanertik, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Metin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Başoğlu, Gaziemir MTAL Okul Müdürü İlhan Esen, Teknik Müdür Gökmen Gers ve Motor Bölüm Şefi Ethem Ustaoğlu katıldı. Mesleki Eğitime Destek Programı kapsamında İzmir Arena’da düzenlenen törende Fiat’ın İzmir’deki bayileri Birmot, Enriko Aliberti ve Poyraz Otomotiv’in temsilcileri de hazır bulundu.

TEKNİK DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Ülkemizin otomotiv sektöründeki gücünü, gençlerimizin dünya çapında elde edeceği başarılarla artırmak için Tofaş olarak bir katkımızın olmasını arzuluyoruz. Bu anlamda başlattığımız ‘Mesleki Eğitime Destek Programı’yla Türkiye genelinde 43 üniversite ve 13 meslek lisesine araç teslimatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Araçları teslim ettiğimiz okullarımıza, ihtiyaç duymaları halinde teknik destek konusunda da yardımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

ÜRETİM KAPASİTESİ 450 BİN

Egea’nın geçen yıl iç pazarda en çok tercih edilen model olma başarısını gösterdiğini kaydeden Aytaç, “Egea Avrupa’da da Fiat markasının tekrar yükselmesinde etkili oldu; yurt dışı pazarlarda büyük talep gördük. Bu dönemde hem Ar-Ge hem de üretim kapasitemiz hızla arttı. Üretim kapasitemizi de 400 binlerden bu yıl 450 bine çıkardık. Başarılı ürün üretmek çok önemli ancak bayi teşkilatı da ürünün başarısı kadar önem taşıyor. İzmir bayilerimiz Fiat markasını İzmir’de en çok tercih edilen marka yaptılar. Tüm bayilerimize çok teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı. Tofaş’ın önem verdiği, Türkiye’nin 7 bölgesinde Fiat bayilerinin de desteği ile yürütülen program kapsamında bugüne kadar 27 üniversite ve 7 Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne araç teslimatı gerçekleştirildi. Tofaş, öğrencilerin otomobil üzerinde araştırma-geliştirme safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemelerinin hedeflendiği Mesleki Eğitime Destek Programının sonunda; eğitim kurumlarına 56 adet araç teslim edilmiş olacak.