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Tofaş’tan mesleki eğitime destek

Tofaş’tan mesleki eğitime destek
12 saat önce
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Tofaş, ülke ekonomisine sağladığı yüksek katma değer ve istihdamın yanı sıra eğitime destek olacak projeler geliştirmeye devam ediyor. Mesleki eğitimi destekleyecek yepyeni bir projeyi hayata geçiren Tofaş, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamında, 15’i kesit olarak hazırlanmış 56 adet aracı üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hibe ediyor. Tofaş’ın yetişmiş gençleri sektöre kazandırmak noktasından hareketle büyük önem verdiği “Mesleki Eğitime Destek Programı” ile uygulamalı eğitim alanında kalifiye ve donanımlı gençlerin yetişmesi hedefleniyor.

Tofaş, ekonomik alanda yarattığı katma değer ve istihdamın yanı sıra topluma fayda sağlayacak, eğitim, spor ve kültür-sanat alanlarında, uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerine imza atmayı sürdürüyor. Son olarak otomotiv sanayindeki yeni teknolojilere hâkim teknik insan gücünün yetiştirilmesi hedefiyle yeni bir projeye imza atarak, “Mesleki Eğitime Destek Programını” başlatan Tofaş, ilk aşamada 15’i kesit olarak hazırlanmış toplam 56 adet Fiat Egea model aracı üniversite ve lise atölye çalışmalarında kullanılmak üzere teslim ediyor. Tofaş’ın 3,5 milyon liralık kaynak ayırarak hayata geçirdiği program kapsamında öğrencilerin otomobil üzerinde araştırma-geliştirme safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemeleri hedefleniyor.
Hibe edilen araçlar Türkiye genelinde yer alan 43 üniversite ve 13 meslek lisesine gönderilecek. Araçların teslimatına Mart 2016 itibarıyla başlanacak. Tofaş’ın eğitime destek programı kapsamında, kurumların araç ihtiyaçlarının yanı sıra uzman eğitmen desteği de sağlanacak.

DAHA DONANIMLI GENÇLER YETİŞECEK

Mesleki Eğitime Destek projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş olarak toplumun öncelikli ihtiyaçlarına yönelik kalıcı ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeye önem verdiklerini vurguladı. Cengiz Eroldu, “Tofaş uzun yıllardan bu yana yetişmiş gençleri sektöre kazandırarak hem ülke ekonomisini hem de istihdamı temelden desteklemeye yönelik çalışmalara imza atıyor. Mesleki Eğitime Destek projesiyle hedefimiz üniversitelere, liselere ve öğrencilere katkı sağlayarak, özellikle uygulamalı eğitim alanında daha kalifiye ve donanımlı gençlerin yetişmesine destek olmak” dedi.

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