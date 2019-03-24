Toplama dönemi bitti ‘Combo’ları sıralayacak

Opel’i hafif ticari araç segmentinde temsil eden Combo’nun toplama hayatı sonunda bitti. Daha önce farklı fabrikalardan birçok kez tüketicinin karşısına çıkan model, yakalayamadığı başarıyı bu sefer PSA çatısı altında arayacak. 2 farklı dizel motor ile tüketicinin beğenisine sunulan araca, 3 farklı donanım eşlik edecek.

Hafif ticari araç segmentinde yıllardır Combo ismiyle boy gösteren Opel, uzun bir aranın ardından yeniden Türkiye pazarına geri döndü. 2010 yıllarına kadar markanın İspanya’nın Zaragoza fabrikalarında üretilen Combo, o dönemde Fiat’ın 1.3 litrelik ISUZU’nun da 1.7 litrelik dizel ünitelerini kullandı. Ama satış grafiklerinde beklediği performansı alamadı. 2010 sonlarında Fiat ile ortak üretime giderek Doblo görünümlü Combo’yu yeniden pazara sundu. 2011 yılında yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımla Bursa’dan yola çıkmaya başlayan Opel Combo’ya tüketici yine ısınamadı. 2017 yılında Fransız PSA Grubu’nun markayı satın almasıyla birlikte yeni Opel Combo, toplama hayatından kurtuldu. Grubun çatısı altında Peugeot Rifter ile aynı platformu paylaşarak yeniden yola çıktı.

102 ve 130 beygirlik iki seçenek

Türkiye’de 1.5 litre 102 beygir ve 130 beygir dizel motorlarla satışa sunulan modelin yakıt tüketimi de fabrika verilerine göre oldukça düşük gözüküyor. 5 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik şanzımanlarla kombine edilen araç 100 km’de ortalama 4.3 litre yakıt tüketiyor. Geniş yolcu kabininde 28 adet, toplam 186 litreye varan saklama alanı bulunan yeni Opel Combo’nun bagaj hacmi ise 950 litre. Aracın iki tarafında bulunan sürgülü kapılar ise yolcu kabinine giriş ve çıkışı kolaylaştırıyor.

3 farklı donanımla geldi

Yeni Combo’nun kullanıcılarına sunduğu önemli kullanım kolaylıklarından biri de bagaj kapağını açmadan yük alanına erişimine imkân veren açılabilir camlı bagaj kapağı. Araç aynı zamanda Enjoy, Excellence ve Ultimate olmak üzere üç donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Şerit koruma özelliği ile şerit ihlali uyarı sistemi, hız limiti trafik işareti tespit sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, yaya tanıma özelliği ile ön çarpışma ikazı ve aktif acil frenleme sistemi baz modelden itibaren standart olacak. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, 8 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve 180 derece panoramik geri görüş kamerası ise kullanıcısının günlük hayatını kolaylaştıran diğer özellikleri olarak dikkat çekiyor.

‘EN AZ 3 BİN ADET SATARIZ’

Combo’yu Türk tüketicisinin çok seveceğini belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Çağrı Öztaş “Yeni modelimizi ‘her günün kahramanı’ olarak nitelememizin nedeni gayet açık. Araç, kullanıcısının her gün yanında olacak, hem özel hem de iş hayatlarında bir otomobilden bekledikleri tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandı. Bu modelimizde binek otomobillerde görülen güvenlik ve konfor özelliklerini müşterilerimize standart olarak sunacağız. Verimli dizel motorlarımız da hem yakıt ekonomisi hem de performans konusunda iddialı. Ferah ve kullanışlı yaşam alanını da göz önüne aldığımızda yeni Combo kullanıcıları çeşitli ihtiyaçlarına kusursuz yanıt vermek için hazır bekleyen bir kahramana sahip olacaklar” dedi. Yeni Combo satış hedeflerine de değinen Öztaş, 2019 Mart-Aralık‘ta pazar büyüklüğüne bağlı olarak minimum 3 bin adet satış elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

122 BİN 400 LİRADAN BAŞLIYOR

Araçta dört silindirli 1.5 litrelik turbo dizel motorlar ile satışa sunuldu. Euro 6.2 emisyon sınıfını karşılayan motorlardan 102 hp’lik ünite 5 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla eşleşen 130 beygirlik ünite ise ilk kez klasik vites topuzu yerine döndürülebilen vites kontrol ünitesi kullanılıyor. Aracın başlangıç fiyatı ise şimdilik 122 bin 400 lira olarak belirlenmiş.