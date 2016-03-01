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Toyota 5 kıtayı birden gezecek

Toyota 5 kıtayı birden gezecek

Toyota’nın daha iyi otomobiller geliştirme vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği geniş çaplı bir Ar-Ge projesi olan 5 Kıta Sürüşleri’nin Avrupa ayağı bu yıl Portekiz’de başladı.  Toyota çalışanlarının dünyanın her bölgesinde, zor koşullardaki sürüşlerle farklı Toyota modellerini test etmesini sağlayan 5 Kıta Sürüşleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde Portekiz’de start aldı. Gazoo Yarışları çerçevesinde 2014’te Avustralya kıtası sürüşleriyle […]

48 saniye önce -
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Toyota’nın daha iyi otomobiller geliştirme vizyonu kapsamında gerçekleştirdiği geniş çaplı bir Ar-Ge projesi olan 5 Kıta Sürüşleri’nin Avrupa ayağı bu yıl Portekiz’de başladı. 

Toyota çalışanlarının dünyanın her bölgesinde, zor koşullardaki sürüşlerle farklı Toyota modellerini test etmesini sağlayan 5 Kıta Sürüşleri bu yıl 28 Ağustos tarihinde Portekiz’de start aldı. Gazoo Yarışları çerçevesinde 2014’te Avustralya kıtası sürüşleriyle hayata geçen 5 Kıta Sürüşleri, 2015 ve 2016 yıllarında Latin ve Kuzey Amerika’da yapılırken, bu yıl otomotiv sanayinin doğduğu yer olan Avrupa’da devam edecek. Avrupa sürüşleri kapsamında Toyota ve Lexus modellerinden oluşan konvoyun yaz rotası 8 hafta boyunca  13 bin km’den oluşurken, kış rotası ise 4 hafta boyunca 6 bin km olacak. Toplamda 23 ülkeyi kapsayan projenin kış rotası ayağına Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’yi temsilen Kalite Güvence Kıdemli Mühendisi Kemal Moğulkoç katılacak. Sürüşlerde elde edilecek sonuçlar Toyota’nın her zamankinden daha iyi otomobiller geliştirmesine  ve çalışanlarının uzmanlık becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak. 2018’de Afrika ve 2019’da Asya’da yapılacak sürüşlerin, 2020 yılında Tokyo’da gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları ile tamamlanması hedefleniyor. Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nın resmi sponsoru olan Toyota, 5 kıtada Sürüşleri ile 7 yılda toplam 210 bin km yol katetmiş olacak.

 

Yıl Kıta Sürüş

Mesafesi

 Sürüş Yapılan Gün
2014 Avustralya ~20.000 km 72 gün
2015 Kuzey Amerika ~28.000 km 110 gün
2016 Güney Amerika ~20.000 km 100 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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