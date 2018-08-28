Toyota Auris’in yerini Corolla alacak

Toyota’nın aldığı global bir kararla C segmentindeki yeni jenerasyon; hatchback, sedan ve station wagon modelleri artık “Corolla” ismini taşıyacak.

1966’dan bu yana 45 milyondan fazla satışıyla “efsane model” olarak anılan Corolla’da yapılan bu isim değişikliği ile Auris ismi de, bir sonraki jenerasyonda yerini “Corolla Hatchback” adına bırakmış olacak. TNGA (Toyota Yeni Global Mimari) mühendislik ve tasarım felsefesinin, yeni jenerasyon C segmenti modellerine tamamen farklı bir boyut getireceğini belirten Toyota Avrupa Başkanı ve CEO’su Dr Johan van Zyl, yeni isimlendirme ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Müşterilerimiz, yeni platform ile birlikte Corolla’nın bilinen kalitesi, dayanıklılığı ve güvenilirliğinin yanında şimdi duygularına da çok daha fazla hitap edecek bir otomobile sahip olacaklar. Dikkat çekici yeni tasarımı, keyifli kabini ile çok daha eğlenceli bir sürüş dinamiğini barındıracak olan Corolla Hatchback ve Touring Sports modelleri, aynı zamanda çok daha verimli ve güçlü hibrit güç üniteleriyle donatılacaklar. Yeni jenerasyonla birlikte Corolla ismini, hatchback ve station modellerinde yeniden kullanmak adına daha iyi bir zaman olamazdı.” Yeni Corolla Touring Sports ve hatchback modelleri ise Paris Motor Show’da gerçekleştirilecek dünya prömiyeri ile tanıtılacak.