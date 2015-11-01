Toyota Auris Hibrit Türkiye’de

Türkiye’de yollara çıkan Toyota Auris hibritin fiyatı belli oldu. ÖTV teşvikiyle birlikte araç 99 bin 950 liradan başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Dünyada hibrit teknolojisinin öncüsü olan ve Türk halkını bu teknoloji ile tanıştıran Toyota’nın Auris Hybrid modeli ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor. Toyota’nın dinamik tasarımı ve yüksek kalitesiyle sınıfına yeni bir soluk getiren Auris Hybrid ÖTV teşviğiyle birlikte 99 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

82 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR

Konforlu ve keyifli bir sürüş sunan Auris Hybrid, markanın en popüler hibrit modellerinin başında geliyor. 99 bg’lik 1.8 litre benzinli motor ve 82 bg güç üreten elektrikli motorun bir arada bulunduğu Auris Hybrid, kombine olarak 136 beygir güce sahip. Bununla birlikte Toyota Auris Hybrid’in sadece 4.1 lt/100 km yakıt tüketimi ortalaması bulunuyor.

3 FARKLI DONANIM

Sessiz ve konforlu yolculukların aynı zamanda keyifli olmasını sağlayan Auris Hybrid, Türkiye’de Active, Advance ve Premium olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. En üst donanım seviyesinde Deri/Alcantara/Kumaş spor koltuklar, çift bölgeli klima, akıllı park destek sistemi, Toyota Safety Sense ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikler yer alıyor. Auris Hybrid yüksek sürüş keyfi, sessizliği ve teknolojisi ile üstün Toyota DNA’sını vurguluyor. Hybrid ailesinin en yeni ve en dinamik üyesi olan Auris Hybrid tüm versiyonlarda sunulan skypack opsiyonu, joystick tasarımlı vites kol mekanizması ile hem tasarımıyla hem de teknolojisi ile farkını ortaya koyuyor.

TOYOTA AURIS TAM FİYAT LİSTESİ