Toyota Auris Hybrid indirimi başladı

06 Ağustos 2017 Pazar

Toyota, geçtiğimiz ay Türkiye yollarına çıkan ve ÖTV teşviği ile dizel otomobillerin fiyat seviyesinde sunulan Auris Hybrid için ağustos ayında benzersiz bir kampanya başlattı.

ÖTV teşviği ve kampanya ile büyük indirim avantajı sunan Auris Hybrid’e, 24 ay için yüzde 0,90 faiz oranıyla 30 bin TL’lik kredi olanağı da sağlanacak. 2017 yılında Avrupa’da en çok tercih edilen hibrit otomobiller içinde yerini alan ve 43 bin 114 adetlik satış başarısına ulaşan Auris Hybrid’e sahip olmak şimdi çok daha kolaylaşacak. Toyota’nın kampanyası ile Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük ilgi ile karşılanan Toyota C-HR Hybrid için fırsatlar ağustos ayında da sürüyor. Ağustos kampanyasında Toyota plazalarda C-HR Hybrid test sürüşü gerçekleştirip Toyota Hybrid İnteraktif Test Sürüşü diploması alan ve bu mükemmel otomobili satın almak isteyenler özel indirim fırsatından yararlanacak.

EN ÇOK SATILAN COROLLA’DA İNDİRİM

Dünyanın en çok satın alınan otomobili ünvanını kimseye kaptırmayan Corolla’nın dizel modellerine sahip olmak isteyenler için de avantajlar ağustos ayında da devam ediyor. Toyota müşterileri; kampanyada 4 bin 500 TL’ye varan indirime ilave olarak 24 ay 20 bin TL’lik kredi kullanımında yüzde 0,99 faiz oranından faydalanabilecekler. Kampanyada ayrıca Corolla dizel modellerinde nakit indirim yerine 11.000 TL 12 ay kredi kullanımını tercih edenler için “yüzde 0” faiz seçeneği de yer alıyor. Bu avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanmak için Toyota Finans’ın üye kuruluşlarına başvurmak yeterli olacak. Segmentinin gözde otomobili Yaris ve Yaris Hybrid modellerinin metalik renk fiyat farkının Toyota tarafından karşılanacağı ağustos kampanyasında yüzde 1,29’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri bulunuyor.

TOYOTA FİNANS KOLAYLIĞI

Toyota Finans’ın kişiye özel ödeme çözümleri sayesinde Toyota otomobil sahibi olmak artık çok daha kolaylaşacak. Toyota Finans sayesinde; Toyota müşterileri gelirlerine göre taksitleri belirleyebilecek, dilerlerse ara ödeme yapabilecek ve hatta belirli aylarda taksitlerini düşürebilecekler. Toyota Finans’ın sunduğu bu ayrıcalıklı hizmetin yanında ayrıca diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının şubat ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.