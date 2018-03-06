Yeni jenerasyon Auris’in dünya prömiyerini gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda spor otomobil efsanesi “Supra” modelinin yeniden dönüşünü simgeleyen GR Supra Racing konsept aracını da beğenilere sundu.

Toyota, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda daha dinamik tasarıma ve Toyota’nın yeni altyapısı olan TNGA’yı (Toyota Yeni Global Mimari) ile yapılan üçüncü jenerasyon Auris’in örtüsünü kaldırdı. Yeni tasarımıyla daha akıcı ve daha dinamik tarza sahip olan Yeni Auris aynı zamanda Toyota markasının hibrit modellere artarak verdiği önemin altını bir kez daha çiziyor.

2.0 LİTRELİK HİBRİT

Hibrit stratejisini genişletmeye devam eden Toyota, yeni jenerasyonda bir benzinli ve iki farklı hibrit motor seçeneği sunacak. 1.2 litre turbo beslemeli benzinli motorun yanı sıra 122 HP güç üreten 1.8 litre ve 180 HP güç üreten yeni 2.0 litrelik hibrit motorlarla otomobil dünyasındaki yerini alacak.

AURIS MODELİNDE ARTIK DİZEL YOK

Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Avrupa’daki yeni motor stratejisini de açıkladı. Bu strateji kapsamında, 2016 yılında buna benzer bir kararla birlikte Toyota C-HR’ı dizel versiyon olmadan satışa sunan Toyota, yeni nesil Auris’i de sadece benzinli ve elektrikli motorlarla üretecek. Ana modellerin hibrit versiyonlarına yoğun talep gelmesiyle Toyota, kademeli olarak 2018’de binek otomobillerindeki dizel motor kullanımını azaltacak.

TOYOTA SUPRA

Toyota, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüm otomobil tutkunlarını heyecanlandıran GR Supra Racing Concept’in dünya prömiyerini de gerçekleştirdi. Toyota’nın köklü spor otomobili geçmişinin en dikkat çeken modellerinden biri olan Supra’nın geri dönüşünü simgeleyen GR Supra Racing Concept, hem yolda, hem de pistte yüksek performansıyla öne çıkıyor.

3 SİLİNDİRLİ AYGO

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Toyota’nın bir başka dünya prömiyeri “Yeni Aygo” oldu. 2014 yılından beri Toyota’nın A segmentinde büyük başarı elde eden ve kendine has ‘X’ harfi ön tasarımıyla hemen tanınan Aygo, yeni modelinde de bu tasarımı güçlendirerek korumaya devam etti. Tasarımının yanında dinamik olarak da geliştirilen Aygo, artık revize edilen 998 cc 3 silindirli ödüllü motoru kullanacak.