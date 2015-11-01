Toyota C-HR Hybrid ve 1.2 benzinli karşılaştırma testi

KONSEPT GİBİ YERLİ

GÖKHAN KARA

Toyota’nın Türkiye’de ürettiği C-HR, tasarımı, farklı motor ve aktarma seçenekleri, sürüş keyfi ve düşük tüketimiyle pazarın en iddialı oyuncuları arasında yer alıyor

Japon otomotiv devi Toyota, son dönemde gerçekleştirdiği tasarım hamlesiyle adeta kabuk değiştirdi. Çok daha sportif çizgilerle şekillendirdiği yeni modelleriyle pazardaki gücünü de artıran marka, bu yeni anlayışını sıfırdan geliştirdiği modellerde de sergiliyor. Markanın adeta konsept bir otomobil olarak pazara sunduğu C-HR modeli, kısa sürede yollarda en çok görmeye başladığımız otomobillerden biri haline geldi. Markanın Adapazarı’nda üretip tüm dünyaya ihraç ettiği araç, aynı zamanda Türkiye’de üretilen ilk crossover/SUV ve hibrit araç unvanına sahip. Bu ayki konuklarımızdan olan Toyota C-HR, hem 4 tekerlekten çekiş sistemiyle sunulan 1.2 litrelik benzinli hem de hibrit versiyonuyla ne kadar iddialı olduğunu bize kanıtlamaya çalıştı.

HER AÇIDAN FARKLI TASARIM

Tasarımıyla yollarda görebileceğiniz en farklı model olan C-HR, kaslı ve sportif hatlarıyla dikkat çekiyor. İnce tasarımlı farları, yüksek burnu, geniş hava girişine sahip tamponu ve ön bölümde yatay ve dikey vurulan fırça darbeleriyle oldukça karakteristik bir yüz tasarlanmış. Aracın arka tasarımı ise bir başka dünyadan gelmiş gibi. Son derece yatık tasarlanmış arka cam, karoserin dışına taşan farlar, dışarı doğru fırlamış gibi görünen bagaj kapağı, büyük bir difüzörü andıran kaplamalar, dev tavan spoyleri ve geniş tampon, arkadan gelen sürücülere keyifli bir manzara vadediyor. Aracın profili bile detay dolu. Ön farlardan arka farlara uzanan çizgi, gizli arka kapı kolları, arkaya doğru iyice küçülen camlar ve son derece şık 18 inçlik çift renkli alaşım jantlar ve çift renkli karoseriyle prestijli tasarım devam ediyor. Hybrid versiyonun görsel olarak tek farkı, Hybrid logoları ve mavi renki marka logosu.

HYBRID’İN BAGAJI DAHA GENİŞ

Uzunluğu 4.36 metre, genişliği 1.79 metre, yüksekliği ise 1.56 metre olan araç, farklı tasarım sayesinde daha küçük görünüyor. Hybrid versiyonun yüksekliği 10 milimetre daha az. Aks aralığı 2.64 metre olan araç, 297 litrelik bagaj hacmi vadediyor. Hybrid versiyonda sunulan lastik tamir kiti sayesinde bagaj hacmi 377 litreyi buluyor. Aracın iç mekanı da tıpkı dışı gibi radikal bir tasarıma sahip. Kapıyı açıp içeri girdiğinizde oldukça şık bir kokpit karşınıza çıkıyor. Donanıma göre mavi veya kahverengi olan kokpitin üst şerit, koltuk döşemeleriyle uyum içerisinde. 8 inçlik Toyota Touch ekranı, piyano siyahı kaplamalar ve sürücüye dönük kokpit, dikkat çekici bir görünüme sahip. Gösterge tablosunun ortasında ise 4.2 inçlik renkli TFT ekran var.

576 WATT SES SİSTEMİ

Kokpitte sadece otomatik klimanın kumanda birimleri yer alıyor. Diğer donanımlara erişim renkli dokunmatik ekrandan gerçekleştiriliyor. Net okunan gösterge tablosu, küçük çaplı direksiyon simidi ve spor otomobilleri aratmayan sürüş pozisyonu, aracın tarzını apaçık vurguluyor. İç mekanda kalite ve işçilik başarılı seviyede. Önde sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Arka bölüm ise, küçük camların da katkısıyla biraz dar hissettiriyor. Hybrid versiyonda, devir saati yerine hibrit sistemin anlık bilgilerini görebileceğiniz bir göstergeyle değiştirilmiş. 8 inçlik ekrandan da pilin şarj durumu ve sürüşle ilgili tablolar görülebiliyor. Ayrıca vites kolunun arkasında, elektrikli sürüşle ilgili seçim tuşlarına yer verilmiş. Donanım listesinde 576 watt gücünde JBL imzalı ses sistemi de yer alıyor.

4×4 VE OTOMATİK SEÇENEĞİ BİR ARADA

Araçta sunulan 1.2 litrelik benzinli motor, 4×2 ve 4×4 çekiş sistemleriyle sunuluyor. Multidrive S (CVT) şanzımanla konuğumuz olan turbo beslemeli ünite, 116 beygir güç ve 185 nm tork üretiyor. 1585 kilogramlık otomobile yeterli çekişi sağlayan araç, 0-100 km/s ivmelenmesini 11.4 saniyede tamamlayan araç, saatte 180 kilometre hıza ulaşabiliyor. 4 tekerlekten çekiş sistemiyle sunulan araç, ağır olmayan arazi şartlarında rahatlıkla ilerleyebiliyor. Düşük ağırlık merkezi ve başarılı süspansiyon sistemi sayesinde aracın yol tutuş yeteneği çok başarılı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.3 litre. 50 litrelik depoyla menzil yaklaşık 800 kilometre. Bizim şehiriçi ağırlıklı parkurumuzda elde ettiğimiz 8.1 litrelik ortalama da makul seviyede.

HIBRIT MOTOR ŞEHİR İÇİNİ SEVİYOR

Hybrid versiyonu ise 1.8 litrelik benzinli ünite ve elektrik motorun birlikteliğinden oluşuyor. Sürüş esnasında kendini şarj eden sistem, ayrıca bir priz bağlantısı gerektirmiyor. 98 beygir güç üreten benzinli ünite, 142 nm’lik tork değeri vadediyor. Elektrikli motorsa 53 kW (72 beygir) ve 163 nm tork üretiyor. Markanın verdiği bilgiye göre toplam sistem gücü 122 beygir. Kulağa çok da yüksek gelmeyen bu güç, sürüş esnasında herhangi bir zayıflık hissettirmiyor. Araç saatte 60 kilometre hıza kadar sadece elektrik enerjisiyle yol alabiliyor. Bunun üzerindeki hızlarda benzinli, güç gerektiren hızlanmalardaysa her iki motorla birden yol alıyor. e-CVT şanzımanla kombine edilen motor, 0-100 km/s ivmelenmesini 11 saniyede tamamlıyor ve aracın maksimum sürati saatte 170 kilometre. Düşük tüketime odaklı göstergeler, otomatikman sürücüyü de bu moda sokuyor.

1100 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Aracın ortalama tüketimi 3.9 litre. Bu rakam, şehir içi kullanımda, düşük hızda elektrikle yol alındığı için 3.5 litreye kadar geriliyor. Bizim denemelerimizde bu rakamı rahatlıkla yakaladık. Hatta, 20 kilometresi 120 km/s sabit hızla geçilen 50 kilometrelik bir güzergahta bile 4.1 litrelik ortalama elde ettik. Bu rakamı, dizel motorlarla bile elde etmek kolay değil. Ağır trafikte ise ortalamamız 3.2 litreye kadar geriledi. Hibrit versiyon, sadece şehiriçinde değil uzun yolculuklarda bile benzinli versiyondan daha makul bir seçenek. Tabii 4 tekerlekten çekiş sistemi tercih etmeyenler için… 43 litrelik küçük depo, 1100 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor.

TOYOTA C-HR HİBRİT FİYATI VE TEŞVİĞİ

Gelelim fiyatlandırma konusuna… Toyota, C-HR’nin başlangıç fiyatını 96 bin 750 lira olarak belirlemiş. Bize konuk olan Dynamic donanımlı, 4 tekerlekten çekişli ve otomatik vitesli benzinli versiyon 143 bin 350 liralık etikete sahip. Bu fiyatlar rakiplerle benzer seviyede. Hybrid versiyon ise, sunulan vergi teşviği sayesinde Dynamic donanımlı konuğumuz 131 bin 900 liradan satılıyor. Vergi teşviği sayesin de fiyat yaklaşık 40 bin lira gerileyerek aracın cazibesini artırıyor. Araçta sunulan donanım listesi de son derece zengin.