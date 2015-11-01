Toyota C-HR’ın yeni konsepti hazır

Toyota Türkiye’de ürettiği ilk hibrit SUV C-HR’ın yeni konseptini Frankfurt Otomobil Fuar’ında tanıtacak.

Toyota, Frankfurt Otomobil Fuarı’na yenilikleriyle damgasını vurmaya hazırlanıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, iki özel temayla yeniliklerini sergileyecek olan Toyota, Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük satış başarısına ulaşan C-HR modelinin yeni konsepti C-HR Hy-Power’ı ilk kez bu fuarda beğenilere sunacak. Toyota aynı zamanda efsanevi SUV modeli yeni Land Cruiser’ın örtüsünü de yine ilk kez Frankfurt’ta kaldıracak. Toyota’nın sağlamlık, dayanıklılık ve güvenilirlik sembolü olarak gösterilen ve 65 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip yeni Land Cruiser’ın, sınıfında birçok ilki bir araya getiren yeni özellikleri otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Yeni Land Cruiser her türlü yol ve hava şartının üstesinden başarıyla gelen özellikleriyle sınıfında öncü olduğunu bir kez daha ortaya koyacak. Toyota, ayrıca Frankfurt’taki standında performans modeli Yaris GRMN ve eşsiz kişiselleştirme özellikleri sunan Yeni Auris Touring Sport “Freestyle” modellerini de sergileyecek.