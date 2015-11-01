Son Dakika:
 
         

Son haberler

Fotoğraf-Video

Toyota C-HR’ın yeni konsepti hazır

Toyota C-HR’ın yeni konsepti hazır

Ford Galaxy 2.0 TDCi test

Ford Galaxy 2.0 TDCi test

Opel Insignia’ya 210 beygirlik dizel

Opel Insignia’ya 210 beygirlik dizel

En az yakan benzinli otomobil modelleri

En az yakan benzinli otomobil modelleri

Yeni Duster ilk kez sahne alıyor

Yeni Duster ilk kez sahne alıyor

Dacia Duster 1.5 dCi EDC test

Dacia Duster 1.5 dCi EDC test

Citroen C3 dizel manuel testi

Citroen C3 dizel manuel testi

Aracımı dizel mi almalıyım benzinli mi?

Aracımı dizel mi almalıyım benzinli mi?

Toyota 5 kıtayı birden gezecek

Toyota 5 kıtayı birden gezecek

Trendi takip eden 500L yerden yükseldi

Trendi takip eden 500L yerden yükseldi

Çok Okunan haberler

Oto Gündem Dergi Yeni Sayı

Open publication – Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota tüketim türkiye yeni

Toyota C-HR’ın yeni konsepti hazır

Toyota C-HR’ın yeni konsepti hazır

Toyota Türkiye’de ürettiği ilk hibrit SUV C-HR’ın yeni konseptini Frankfurt Otomobil Fuar’ında tanıtacak. Toyota, Frankfurt Otomobil Fuarı’na yenilikleriyle damgasını vurmaya hazırlanıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, iki özel temayla yeniliklerini sergileyecek olan Toyota, Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük satış başarısına ulaşan C-HR modelinin yeni konsepti C-HR Hy-Power’ı ilk kez bu fuarda beğenilere sunacak. Toyota aynı zamanda […]

3 saat önce -
Facebook 0 Twitter 0

Toyota Türkiye’de ürettiği ilk hibrit SUV C-HR’ın yeni konseptini Frankfurt Otomobil Fuar’ında tanıtacak.

Toyota, Frankfurt Otomobil Fuarı’na yenilikleriyle damgasını vurmaya hazırlanıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, iki özel temayla yeniliklerini sergileyecek olan Toyota, Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük satış başarısına ulaşan C-HR modelinin yeni konsepti C-HR Hy-Power’ı ilk kez bu fuarda beğenilere sunacak. Toyota aynı zamanda efsanevi SUV modeli yeni Land Cruiser’ın örtüsünü de yine ilk kez Frankfurt’ta kaldıracak. Toyota’nın sağlamlık, dayanıklılık ve güvenilirlik sembolü olarak gösterilen ve 65 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip yeni Land Cruiser’ın, sınıfında birçok ilki bir araya getiren yeni özellikleri otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Yeni Land Cruiser her türlü yol ve hava şartının üstesinden başarıyla gelen özellikleriyle sınıfında öncü olduğunu bir kez daha ortaya koyacak. Toyota, ayrıca Frankfurt’taki standında performans modeli Yaris GRMN ve eşsiz kişiselleştirme özellikleri sunan Yeni Auris Touring Sport “Freestyle” modellerini de sergileyecek.

,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr