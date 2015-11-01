TOYOTA, HİBRİT FESTİVALİ İLE TÜRKİYE YOLLARINDA

Toyota, en geniş ürün gamı ile öncüsü olduğu hibrit teknolojisini Türkiye’de de geniş kitlelere yakından tanıtmak amacıyla yollara çıkıyor.

Türkiye’nin 7 bölgesindeki 42 il ve 55 noktada düzenlenecek olan Toyota Hibrit Festivali’nin startı 16 Ağustos’ta Çorlu’dan verilecek. Toyota Hibrit Festivali etkinliğini ziyaret edecek müşteriler, Toyota’nın hibrit modelleri ile test sürüşü yaparak ürün gamını daha yakından tanıma fırsatı bulabilecekler. Bunun yanı sıra, daha önce İstanbul Autoshow Fuarı’nda tanıtılan robotları ve sevimli kahramanları ile de çocuklar Toyota Hibrit Festivali’ndeki showlarla eğlenceli dakikalar yaşayacaklar.

İstanbul’da sona erecek

Hibrit teknolojisi ile ilgili bilgileri paylaşmak amacıyla Çorlu’dan başlayacak Toyota Hibrit Festivali, 16-17 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da sona erecek. Toyota plazalarda gerçekleşecek festival kapsamında C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid ve Prius modelleri sergilenerek ziyaretçilere detaylı bilgiler alktarılacak. Ayrıca katılanlar bu modellerle test sürüşleri de gerçekleştirilecek. Elektrikli motor ve benzin ile çalışan motorun uyum içerisinde kullanıldığı ve kendi kendini şarj edebilme özelliğine sahip hibrit teknolojisini kısa ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, öncüsü olduğu bu teknolojinin Türkiye’de de çok daha bilinir olmasını sağlamak amacıyla 2017’yi “Toyota Hibrit Yılı” olarak ilan etmişti.

Dünya Hibrite Dönüyor, Sıra Türkiye’de

Bugün dünya üzerinde 10,5 milyonu aşan hibrit otomobil trafikte bulunuyor. ÖTV düzenlemesiyle hibrit araçlar, artık Türkiye’de de daha erişilebilir fiyat seviyesinde satışa sunuluyor. Bu düzenleme ile Türkiye üretimi olan hibrit araçlar daha da rekabetçi olacak. Geleceğin teknolojisi olarak kabul edilen hibrit araçların trafikte sayılarının zaman içerisinde artması da bekleniyor. Daha çok konvansiyonel dizel ve benzinli araçların satışının azalacağını ve tercihin zamanla hibrite yöneleceğini tahmin ediliyor.