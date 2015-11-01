Toyota kur farkına rağmen Ekim’de kampanyalı

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Toyota ekim ayı kampanyasında artan kurlara rağmen belirli versiyonlarında bir önceki ayın fiyatlarını sabit tutarken, 2017 Model Yılı Corolla 1.6 benzinli, Hilux ve Yaris modellerinde fiyat indirimine gitti.

Toyota, 2017 Model Yılı 1.6 benzinli Corolla, anahtar teslimde 9 bin TL’ye varan indirimle kampanyaya dahil olurken, 2017 model yılı Yaris de ise Eylül ayına göre 2 bin TL’ye varan fiyat indirimleri gerçekleşti. Corolla’lar 65 bin 950 TL’den, Yaris’ler ise 54 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Ekim kampanyasında; Türkiye’de üretilen 2017 Model yılı C-HR modelinde de 6 bin TL’ye varan indirim bulunuyor. Bunun yanında ayrıca Hilux 4×2 Adventure MT ve AT, 4×4 Adventure MT modelleri de 5 bin TL’lik indirimle tüm Toyota plazalarda alıcılarını bekliyor.

Toyota C-HR’da indirime ek olarak yüzde 0,99 faiz oranı ile 24 ay için 35 bin TL’lik krediden yararlanmak da mümkün olurken, ÖTV teşviği avantaj sunan Auris Hybrid ve Auris TS Hybrid’e 24 ay için yüzde 0,90 faiz oranıyla 30 bin TL’lik kredi olanağı da sağlanacak. Corolla 50. Yıl modelinde de 24 ay 20 bin TL’lik kredi kullanımında yüzde 0,99 faiz oranından ekim ayında da yararlanılabilecek.

Toyota Finans’ın kişiye özel ödeme çözümleri sayesinde Toyota otomobil sahibi olmak artık çok daha kolaylaşıyor. Yüzde 1,29’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ekim kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının nisan ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.