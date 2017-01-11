Toyota modellerinde yeni yıl indirimi

11 Ocak 2017 Çarşamba

Toyota, yeni yılın ilk kampanyasında çok cazip indirimler ve benzersiz avantajlar sunuyor.

Çevreci özellikleri ve sürüş konforu ile öne çıkan Yaris Hybrid kampanyada 8 bin 436 TL’lik indirim ile yer alırken, diğer Yaris modellerindeki indirim ise 5 bin 400 TL’yi buluyor. Kampanyada, 2016 model yılı Corolla’ların dizel modellerinde 10 bin 150 TL’ye varan indirimler bulunuyor. 2016 model yılı Corolla’nın benzinli modelleri de 5 bin 450 TL’ye ulaşan indirim avantajı ile kampanyadaki yerini alıyor. Ocak kampanyasında her türlü yol koşullarında zorlukların üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up Hilux da özel fiyat avantajı ile sunuluyor. Bu efsanevi araç için 5 bin TL’ye varan indirim seçenekleri mevcut. Arazi şartlarına olduğu kadar şehrin yollarında da mükemmel bir uyum sunan Toyota RAV4’teki indirimler de 5 bin 250 TL’ye kadar çıkıyor. Yüzde 1,09’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ocak kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının Temmuz ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.