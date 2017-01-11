Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Daralan pazarda yeni ‘X’ modelleriyle büyüyecek

Daralan pazarda yeni ‘X’ modelleriyle büyüyecek

Nissan Türkiye kendi rekorunu kırdı

Nissan Türkiye kendi rekorunu kırdı

Otomotivde 1 milyon adeti sabitledik

Otomotivde 1 milyon adeti sabitledik

Citroen C4 Cactus EAT6 HDI test

Citroen C4 Cactus EAT6 HDI test

BMW X1 2.0 dizel otomatik testi

BMW X1 2.0 dizel otomatik testi

Mazda 6 Sedan 2.0 benzinli test

Mazda 6 Sedan 2.0 benzinli test

Hyundai Elantra 1.6 dizel 7 ileri DCT test

Hyundai Elantra 1.6 dizel 7 ileri DCT test

Renault Clio GT-Line 1.5 dCi EDC otomatik test

Renault Clio GT-Line 1.5 dCi EDC otomatik test

Fiat Waymo için 100 araç üretti

Fiat Waymo için 100 araç üretti

Renault ve Dacia’da ‘ÖTV bizden’ kampanyası devam ediyor

Renault ve Dacia’da ‘ÖTV bizden’ kampanyası devam ediyor

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım egea faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv peugeot renault suv test toyota toyota haberleri tüketim türkiye yeni

Toyota modellerinde yeni yıl indirimi

Toyota modellerinde yeni yıl indirimi
11 Ocak 2017 Çarşamba
Facebook 0 Twitter 0

Toyota, yeni yılın ilk kampanyasında çok cazip indirimler ve benzersiz avantajlar sunuyor.

Çevreci özellikleri ve sürüş konforu ile öne çıkan Yaris Hybrid kampanyada 8 bin 436 TL’lik indirim ile yer alırken, diğer Yaris modellerindeki indirim ise 5 bin 400 TL’yi buluyor. Kampanyada, 2016 model yılı Corolla’ların dizel modellerinde 10 bin 150 TL’ye varan indirimler bulunuyor. 2016 model yılı Corolla’nın benzinli modelleri de 5 bin 450 TL’ye ulaşan indirim avantajı ile kampanyadaki yerini alıyor. Ocak kampanyasında her türlü yol koşullarında zorlukların üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up Hilux da özel fiyat avantajı ile sunuluyor. Bu efsanevi araç için 5 bin TL’ye varan indirim seçenekleri mevcut. Arazi şartlarına olduğu kadar şehrin yollarında da mükemmel bir uyum sunan Toyota RAV4’teki indirimler de 5 bin 250 TL’ye kadar çıkıyor. Yüzde 1,09’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ocak kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının Temmuz ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr