200 beygirlik hibrit Toyota

Toyota, SUV pazarındaki güçlü oyuncusu RAV4’ü artık hibrit olarak satışa sunuyor. 200 beygirlik gücüyle öne çıkan araç, konforlu ve sessiz sürüşüyle dikkat çekiyor

GÖKHAN KARA

Hibrit otomobil pazarının öncü markalarından olan Toyota, tüm modellerinden bu seçeneği sunarak ürün gamı çeşitliliğinde de zirveye oynuyor. Markanın 20 yılı bulan hibrit deneyimi sayesinde bugün satışta olan Toyota modelleri, en son nesil elektrik motorlarıyla yollara çıkıyor. Markanın bugün itibariyle en güçlü hibrit modeli olan RAV4 Hybrid, 2,5 litrelik benzinli motor sebebiyle yüksek vergi diliminden kurtulamasa da, verilen teşvik sayesinde daha ulaşılabilir bir fiyatla satılıyor. Bu ay ki konuklarımızdan olan araç, zengin donanımı, sessiz sürüşü ve kalitesiyle, bu boyutta bir SUV arayanların mutlaka bakması gereken bir seçenek olarak öne çıkıyor.

GERÇEK BİR SUV GİBİ GÖRÜNÜYOR

Yeni nesil RAV4’ün şık ve sportif hatlarına sahip olan araç, standart bir modelden farklı görünmüyor. Yerden yüksek tasarım, kaslı hatlar ve yuvarlatılmış çizgilerle aracı iri bir görünüm kazandırıyor. Büyük hava girişine sahip ön tampon, çekik farları ve dik konumlu sis farlarıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan otomobil, arkadan da oldukça iddialı bir tasarıma sahip. Bagaj kapağına taşan arka far grubu, büyük arka cam ve üzerindeki spoyler, aracın tam bir SUV gibi görünmesini sağlıyor.

İŞÇİLİK VE KALİTE YERİNDE

Aracın iç mekanı, markanın klasik hatlarından oluşuyor. Dikişli deriden oluşan konsol kali te hissini artırıyor. Rahat koltuklar, 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, bolca eşya gözü ve ergonomik yapı, araçla bütünleşmeyi sağlamış. Geniş iç mekanda hem ön hem orta sırada sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 3’üncü sıra ise daha çok çocuklara hitap ediyor. Malzeme kalitesi ve işçilik olarak da oldukça başarılı olan aracın bagaj hacmi de beklentileri karşılıyor. 5 kişilik düzende 501 litre hacim sunun bagaj, arka koltuklar yatırıldığında 1633 litreye ulaşıyor. Araçta, bir Toyota modelinde ilk kez kullanılan Panoramik Görüntü Monitörü yer alıyor. Sistem, 4 kameradan aldığı görüntüleri birleştirerek aracı saran 360 derecelik bir 3D görüntü oluşturuyor.

2 ELEKTRİKLİ BİR BENZİNLİ MOTOR

Araçta görev yapan 2,5 litrelik benzinli ünite, 155 beygir güç ve 206 nm tork üretiyor. Kulağa oldukça düşük gelen bu rakam, elektrik motorunun desteğiyle dikkat çekici bir seviyeye ulaşıyor. Araçta yer alan 2 elektrikli motordan biri ön, ikincisi arka aksın üzerine yerleştirilmiş. Bu motorların toplam gücü 143 beygir, torku ise 270 nm olarak açıklanıyor. Hibrit sistem ise toplamda 200 beygir gibi hatırı sayılır bir güce sahip. 1690 kilogramlık ağırlığa sahip otomobil, buna rağmen 0-100 km/s ivmelenmesini 8.3 saniyede tamamlıyor. Gücünü e-CVT şanzımanla 4 tekerleğe birden aktaran aracın maksimum süratiyse saatte 180 kilometreyle sınırlandırılmış.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.1 LİTRE

Sürüş olarak da standart bir RAV4’ten farklı hissettirmeyen hibrit versiyonu, yol tutuş ile konfor dengesini iyi şekilde sağlıyor. Aracın Entegre Dinamit Sürüş Sistemi (IDSS) sürüşün zorlaştığı veya dönüş hızınızın arttığı durumlarda, daha keskin manevra imkanı sağlıyor. Araç hibrit olmasına rağmen arazide birçok kompakt SUV’den iddialı. Aracın ortalama tüketimi fabrika verilerine göre 5.1 litre. Bu rakama ulaşmak için şehiriçinde bolca vakit geçirerek elektrikli motoru sıkça kullanmak şart. Otoyol hızlarındaysa 6 litre seviyesi aşılıyor. Bizim kullanımımız da elde ettiğimiz ortalama tüketim değeriyse 6.5 litre oldu. Bu boyutta ve güçte bir otomobil için bu tüketim rakamı bile oldukça başarılı. Sakin bir sürüş temposunu tutturarak bu rakamı rahatlıkla 5 litre seviyesine düşürmek mümkün.

70 BİN LİRALIK VERGİ DESTEĞİ

Toyota, RAV4 Hybrid’in başlangıç fiyatına 262 bin lira olarak belirlemiş. Bize konuk olan üst donanımlı versiyon ise, bir üst sınıfa denk gelen ÖTV’si sebebiyle 324 bin lirayı buluyor. Buna rağmen verilen teşvik sayesinde bu fiyat bile 62 bin ile 70 bin lira arasında avantaj sağlıyor. Zengin bir donanım listesiyle sunulan araç, bize Premium Plus isimli en pahalı versiyonuyla konuk oldu. Premium Plus’ta 18 inçlik alaşım jantlar, 7 inçlik Toyota Touch 2 multimedya sistemi ve 4,2 inçlik renkli TFT ekran, elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı, 7 hava yastığı, Araç Denge Kontrol Sistemi, geri manevrada trafik uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi (BSM), 11 hoparlörlü JBL Premuem ses sistemi, Toyota Touch 2 GO navigasyon sistemi, LED gündüz farları ve LED ışık çizgisi, LED farlar, elektrikli moonroof, ön/arka park sensörü, deri döşeme, akıllı giriş ve çalıştırma, elektrikli ve hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar gibi uzun bir liste sunuluyor.