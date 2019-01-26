Toyota RAV4 tamamen yenilendi. Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinden itibaren hibrit versiyonu satışa sunulacak olan 5’inci jenerasyon RAV4, standartları yeniden belirlemeye hazırlanıyor.

Toyota RAV4 tamamen yenilendi. Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinden itibaren hibrit versiyonu satışa sunulacak olan 5’inci jenerasyon RAV4, standartları yeniden belirlemeye hazırlanıyor. Modelin hibrit versiyonu yüksek konfor, geniş kabin alanı, 580 litre ile sınıfının lideri bagaj kapasitesine sahip. Aracın Türkiye’de satışa sunulacak hibrit versiyonu, 222 güç ve 2.5 litre benzinli motor ile kombine edilecek. Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt “2019 yılında Türkiye’de satış hedefimizi 1000 adet olarak belirledik” dedi. Bozkurt, Toyota’nın 2020 yılındaki her modelin bir hibrit versiyonu hedefinin Türkiye’de 2019 yılında hayata geçeceğini de kaydederek “Türkiye’de hibrit bilinirliği çok arttı. Bu satışlara da yansımaya başladı. Öncüsü olduğumuz hibrit teknolojilerine yatırım yapmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.