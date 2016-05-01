Toyota sanal showroomdan 11 araç sattı

Toyota’nın sektöründe bir ilki gerçekleştirerek devreye aldığı “interaktif showroom” uygulaması geçen 1 aylık süre içinde bini aşkın kişi tarafından kullanıldı ve bu uygulama üzerinden 11 Toyota modelinin satışı gerçekleşti.

Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile Toyota’nın uzman danışmanları gelen talepleri üzerinde sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlük ile müşterilerle canlı olarak sesli ve görüntülü iletişime geçiyor ve onların ev rahatlığında showroomu gezmelerini sağlıyorlar. Showroom ziyaretlerinin giderek azalmaya başladığı günümüzde sanal ve gerçek dünyayı birleştirerek ileri teknolojiyi sunan Toyota, showroom ziyaretini müşterilerinin akıllı telefonları veya bilgisayarları aracılığı ile gerçekleştirmiş oluyor. Hololens teknolojisiyle geliştirilen “İnteraktif Showroom” uygulamasını kullanmak isteyenler “toyota.com.tr” üzerinden interaktif showroom için hazırlanan özel bir sayfadan bu uygulamaya erişiyorlar. Sistemi kullanmak isteyenler sayfada bulunan başvuru formunda yer alan hangi tarih ve saat aralığında görüşmek istediklerini belirterek interaktif görüşme taleplerini iletiyorlar. Sisteme girilen bu talep, satış danışmanları tarafından kaydediliyor ve istenilen tarih/saatte görüşme, görüntülü ve sesli olarak gerçekleştiriliyor.