Toyota satışlarının yüzde 40 hibrit

Toyota, son 10 yıl içinde en iyi satış performansına 2017 yılının ilk yarısında ulaşan Avrupa pazarında hibrit modellerinin satış başarısı ile göz doldurdu… Toyota, 2017’nin ilk yarısında Avrupa’da 208 binin üzerinde hibrit araç satışı gerçekleştirirken, Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid’e Avrupalıların ilgisi büyük oldu. Avrupa’da satılan her 10 Toyota C-HR’dan 8’inin hibrit versiyon olduğu açıklandı.

Avrupa otomotiv pazarı 2007’den bu yana en iyi satış performansını 2017 yılının ilk 6 ayında yakalarken, Toyota bu pazarda yüzde 11’lik bir artış elde etti. Toyota, 2017 yılının ilk yarısında Avrupa pazarında toplam 527 bin adetlik araç satışı gerçekleştirirken, geçen yıla oranla toplamda yüzde 0,3 artış ile yüzde 4,9’luk pazar payına ulaştı. Toyota’nın Avrupa’daki toplam otomobil satışları içinde 208 bin 300 adetini ise hibrit modeller oluşturdu. Geçen yıla oranla hibrit otomobil satışlarında yüzde 44’lük artış meydana gelirken, bu oran Toyota’nın Avrupa satışlarının yüzde 40’ının hibrit modeller olduğunu da ortaya koydu. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR, hibrit satışlarına Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da büyük katkı yaptı. Avrupa’da satılan Toyota C-HR satışlarının yüzde 80’i hibrit versiyon olarak kayıtlara yansıdı.

Hibrit Satışları Artıyor

Türkiye’de yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre 1380 adetle yüzde 330 oranında bir büyüme yakalayan hibrit araç satışları tüm dünyada da artış göstermeye devam ediyor. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde tüm dünyada 629 bin 965 adete ulaşan hibrit araç satışları geçen yıla göre yüzde 8 büyüme gösterdi. Bu rakamla birlikte Toyota’nın ilk seri üretim hibrit otomobili Prius’un piyasaya sunmasından bu yana toplamda 10 milyon 573 bin 387 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Toyota Avrupa’da da 2000 yılından bu yana 1 milyon 554 bin 183 hibrit araç satışına imza attı.

Avrupa pazarı son 10 Yılın en iyisi

Ekonomik krizin yaşanmaya başlandığı 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin toplam otomotiv pazarı da 2017 yılının ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 4,7 oranında büyüme yakaladı. Bu büyüme son 10 yıldaki en iyi pazar performansı olarak açıklandı. Yılın ilk 6 ayında Avrupa Birliği ülkelerinde 8 milyon adetlik otomobil satışı gerçekleştirilirken, İtalya yüzde 8,9’luk artışla en çok büyüyen pazar olarak dikkat çekti. İtalya’yı yüzde 7,1 ile İspanya, yüzde 3,1 ile Almanya ve yüzde 3 ile Fransa izledi. Bir süre önce AB’den ayrılma kararı alan İngiltere pazarında ise yüzde 1,3’lük düşüş yaşandı.