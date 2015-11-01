Toyota şimdi de güvenlik üzerine çalışıyor

Türkiye’de hibrit otomobillerin öncüsü olan Toyota, şimdi de güvenlik üzerine çalışmalar yapıyor. Kazaları en aza indirmek için 2015 yılına harekete geçtiği Toyota Safety Sense, ile 2018’de de dikkat çekecek.

Toyota “Sıfır Kaza” hedefiyle birlikte yeni güvenlik teknolojileri üzerinde yoğun çalışmaya ara vermeden devam ediyor. İlk kez 2015 yılında tanıtılan gelişmiş güvenlik teknolojisi Toyota Safety Sense, 2018’de ikinci jenerasyonuyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Aktif güvenlik teknolojileriyle kazaların şiddetini azaltan veya kazaların önüne geçen sistem, 2015 yılından bu yana 5 milyondan daha fazla Toyota aracında kullanılmış durumda. Avrupa’da ise yeni Toyota araçlarında bu sistemi satın alanların oranı yüzde 92’ye kadar yükseldi. Gerçek trafik şartlarında arkadan çarpma kazalarını yüzde 50 azaltan sistemin, Akıllı Sonar sistemiyle birlikte bu tür kazaları yaklaşık yüzde 90’a kadar azaltacağı tahmin ediliyor.

YAYALARI VE BİSİKLETLERİ TANIYACAK

İkinci jenerasyon Toyota Safety Sense ise, artık daha yüksek hızlarda çalışıyor, yayaları ve bisikletlileri de algılayabiliyor. Bu geliştirilmiş sistemde, 10-180 km/s hızlarda çalışacak şekilde güncellenen Ön Çarpışma Sistemi, yeni Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Trafik Tabelası Tanıma Asistanı ve Otomatik Uzun Hüzmeli Far özellikleri de bulunuyor. Yeni Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici kullanıldığında otomatik olarak aracı şeridin ortasında tutuyor. Bununla birlikte sürücü şeritten fark etmeden ayrıldığında da sürücüyü uyararak tekrar şeride girmesine yardımcı oluyor. İkinci jenerasyon Toyota Safety Sense, 2018’in başından itibaren kademeli olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere Toyota’nın yeni modellerinde sunulmaya başlanacak.