Tüm dünyada akaryakıt seçenekleri bir hayli değişim gösteriyor. Bu konuda birçok çalışma yapan Toyota ise şimdi de şeker kamışından üretilen yakıtı kullanmaya başladı.

Toyota, dünyanın ilk alternatif yakıt özellikli hibrit aracının prototipini tanıttı. Hybrid FFV (flexible-fuel vehicle/esnek yakıt hibrit) olarak adlandırılan prototipte, araç sahibinin tercihine göre benzin veya şeker kamışından üretilen etanol kullanılabiliyor. Bu yeni yakıt sistemi aynı zamanda Toyota’nın kendini kanıtlamış hibrit sistemi tarafından destekleniyor. Hybrid FFV prototipi, Toyota’nın yüksek enerji verimliliği sunan ve CO 2 emisyonunu büyük ölçüde azaltan hibrit sisteminin en yeni ürünü. Yüzde 100 geri dönüşümlü etanol yakıtını kullanarak CO 2 salımının düşürülmesine büyük oranda katkıda bulunan Hybrid FFV için Toyota Prius modeli baz alındı. Toyota, Hybrid FFV’nin geliştirilmesi ile 2050 yılına kadar CO 2 emisyonunu yüzde 90 oranında azaltma hedefi yolunda önemli bir adım attı. Hybrid FFV’nin pazara sunulması ile birlikte gerçek yol koşullarında veriler toplanmaya başlanacak ve sistemin etkinliği, dayanıklılığı ve performansı daha da geliştirilecek.