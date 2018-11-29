Toyota’dan 4 çeker hibrit

Toyota’nın ilk akıllı ve elektrikli dört çeker sistemi Hybrid AWD-i’nin kullanıldığı 2019 model yeni Toyota Prius, ilk kez Los Angeles Otomobil Fuarı’nda gösterildi.

Dünyada hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, ilk hibrit modeli olan Prius ile otomobil endüstrisinde yeni bir adım daha attı. Toyota’nın ilk akıllı ve elektrikli dört çeker sistemi Hybrid AWD-i’nin kullanıldığı 2019 model yeni Toyota Prius, ilk kez Los Angeles Otomobil Fuarı’nda gösterildi. Yenilenen Prius, çekici tasarımı, yüksek teknolojisi ve üstün performansıyla öne çıkarken, yeni elektrikli dört çeker sistemi, şimdi çok daha güvenli sürüş ve üst düzey yol tutuşu sağlıyor.

10-70 KM HIZ ARALIĞINDA DEVREYE GİRİYOR

Bugün 13 milyona yaklaşan aşan hibrit otomobil satış adedi ile erişilmesi zor bir rekorun sahibi olan Toyota’nın öncü modeli Prius’un yeni jenerasyonunda arka aksta gerektiğinde ekstra tahrik sağlayan yüksek torklu bir elektrik motoru kullanıldı. Kalkış anında 10 km/s hıza kadar otomatik olarak çalışan sistem, kar, buz ve kaygan zemin gibi düşük yol tutuş şartlarını tespit ettiğinde ise, 10-70 km/s hızları arasında devreye giriyor. Kompakt ve hafif elektrikli dört çeker sistemi, konvansiyonel sistemlerdeki gibi merkezi diferansiyel ya da önden arkaya tahrik mili gerektirmediğinden bagaj alanından feragat edilmesinin önüne geçiyor. Hybrid AWD-i modeli, soğuk havalarda üstün performans gösterecek yeni, kompakt nikel metal hibrit bataryaya sahip. Önden çekişli versiyon ise, yeni lityum iyon hibrit bataryaya sahip.