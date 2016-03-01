Toyota’dan AutoShow 2017’ye hibrit çıkarması

13 saat önce

Toyota, İstanbul Autoshow’da en geniş hibrit ürün gamı ile yerini alırken, dijital dünyadaki yenilikleriyle de göz dolduracak. Toyota aynı zamanda yenilenen Yaris’i Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow’da beğenilere sunacak.

Küresel ısınmanın ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde, yaşanabilir bir dünya için gelecek vizyonunu temiz yakıt teknolojileri üzerine kurgulayan Toyota, “0” emisyona giden yolda hibrit teknolojilerini yakın ve orta vadede çözüm olarak görüyor. 2017 yılını “Türkiye’de hibrit yılı” ilan eden Toyota, 20 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Autoshow’da; Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid modeli başta olmak üzere Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid ve ilk seri üretim hibrit model Prius’u sergileyecek. 2020 yılında her modelinin bir hibrit versiyonunu üretmeyi de hedefleyen Toyota, otomotiv endüstrisindeki 2050 hedefini de “0” emisyon olarak belirlemiş durumda.