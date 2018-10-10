Toyota’dan çılgın araç kampanyası

Toyota sadece Ekim ayında geçerli olacak, bayilerine ve müşterilere özel bir kampanya düzenledi. Bu kampanya otomobil sahibi olmak isteyenler için son fırsat değerinde

Toyota, dövizin yükseldiği, fiyatların arttığı, otomobil satışlarının ise düşüşte olduğu bir dönemde gerek müşterilere gerekse de bayilerine yönelik bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile sektöre canlılık getirmeyi hedefleyen Toyota, 94 bin 900 TL’den satışa sunulan Corolla 1.6 Life MT modelinde 10 bin 200 TL indirim yapıyor. Toyota Corolla’nın tüm 1.6 benzinli modellerinin anahtar teslim fiyatlarında da 10 bin 200 TL’ye varan indirimler bulunuyor. Bunun yanında hurda teşviği kapsamında özellikle Corolla sahibi olmak isteyenler çok daha avantajlı fiyatlar ile bu olanağa kavuşuyorlar.

Kampanya avantajları yalnızca Corolla ile sınırlı kalmıyor. Auris’in 1.6 benzinli modelleri ile Auris Hybrid ve Auris TS Hybrid modelleri 5.000TL’ye varan indirimler ile kampanyaya dahil oluyor. Yaris’in 1.0 versiyonu hariç diğer versiyonlarında da indirim 5.000TL’ye ulaşıyor.

RAV4’ün Hybrid Advance 4×2 modeli dışındaki tüm RAV4 Hybrid modelleri de 15.000 TL’lik indirim ile ekim kampanyasını çok avantajlı kılıyor.

Eylül ayında bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 68’lik bir düşüşün yaşandığı ve otomobil fiyatlarının da yükselişe geçtiği bir dönemde Toyota tarafından devreye alınan Ekim ayı kampanyası, bayileri hareketlendirmek adına da önemli bir adım olacak.

Corolla başta olmak üzere birçok Toyota modeli için geçerli olacak kampanyada Eylül ayı başında 108.700 TL ‘ye satılmakta olan Corolla 1.6 Life modeli Ekim ayında 94.900 TL liste fiyatı ile sunulacak. Hurda araçlarını vererek yeni bir Corolla almak isteyenler ayrıca 8.000 TL’lik ek indirim ile bu otomobile 86.900 TL’ye sahip olabilecekler.

Ekim ayı kampanyasında; 2018 model tüm Auris, Auris Hybrid, Yaris, Yaris Hybrid ve RAV4 Hybrid modellerinde 25.000 TL’ye, 12 ay, yüzde 0,93 faiz avantajı da devam ediyor. Bunun yanında ayrıca ekim ayında perakende satış faturası kesilen tüm 2017 Model Yılı otomobillerin metalik renk fiyat farkı da Toyota tarafından karşılanıyor.

Yüzde 3.03’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın ekim kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2019 yılının nisan ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.