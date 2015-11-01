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Toyota’dan şubat indirimi

Toyota’dan şubat indirimi
18 saat önce
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Toyota, şubat ayı kampanyasıyla avantajlar dünyasının kapısını aralamaya devam ediyor. İndirimler, taksit avantajları ve piyasa şartlarındaki en uygun faiz oranlarını sunan Toyota, 6 bin 500 TL’ye varan indirimleriyle şubat kampanyasını cazip hale getiriyor.

Kurlardan doğan maliyet artışlarını 2017 model yılı otomobil fiyatlarına henüz tam olarak yansıtmayan Toyota, rekabetçi pozisyonunu korumaya devam ediyor. Kampanyada, 2016 model yılı Corolla’ların dizel modellerinde 6 bin 500 TL’ye varan indirimler yer alırken, diğer modellerinde de 3 bin TL’ye ulaşan indirim avantajı bulunuyor. 2016 model yılına ait Toyota’ların büyük avantajlarla yer aldığı şubat kampanyasında; dinamik tasarımı, sürüş konforu, geniş iç mekanı ve donanım özellikleriyle de beğeni toplayan Yaris Hybrid 6 bin 200 TL’lik indirim ile yer alırken, diğer Yaris modellerindeki indirim ise 3 bin TL’yi buluyor. Arazi şartlarında olduğu kadar şehir yollarının da efsane aracı olan Hilux’da ise 5 bin TL’ye varan indirim seçenekleri bulunuyor. Yüzde 1,20’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın şubat kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının Ağustos ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.

ÇİFTÇİLERE ÖZEL KREDİ

Toyota, tarım ve hayvancılık geliri olan çiftçilere de şubat kampanyasında özel avantajlar sunuyor. ALJ Finans ve Garanti Bankası tarafından sunulan Çiftçi Kredisi imkanına şubat ayında da devam eden Toyota’nın bu uygulamasından yararlanmak isteyen çiftçiler için eşit ödemeli, 6 ayda 1 ödemeli, yılda 1 ödemeli ve hasat dönmelerinde ödemeli kredi seçenekleri bulunuyor. ALJ Finans ve Garanti Bankası işbirliği ile sunulan bu kredi ile Toyota sahibi olmak isteyen çiftçiler yüzde 1,32’den başlayan faiz oranlarından yararlanabilecekler.

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