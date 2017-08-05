Toyota’dan üretim ve ihracatta tarihi rekor

Yılın ilk yarısında 145 bin 230 adet üretimle geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği üretime yaklaşan Toyota Otomotiv Sanayi, yılın ilk altı ayında 128 bin adet otomobil ihracatıyla geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği ihracatın üzerine çıkarak rekora imza attı.

Geçen yıl Kasım ayında 450 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV model olan Toyota C-HR’ı üretim bantlarından indiren Toyota Otomotiv Sanayi, 2017 yılının ilk altı ayında üretim, ihracat rekorları kırdı. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre üretimini yüzde 210 artırarak 145 bin 230 adet araca çıkaran Toyota Otomotiv Sanayi, böylece geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği üretime bu yılın ilk yarısında yaklaştı. Toyota Otomotiv Sanayi, üretimde olduğu gibi ihracatta da yılın ilk yarısında Türkiye’deki tarihi rekoruna imza attı. 2016 yılının tamamında 116 bin adet otomobil ihracatı gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi, bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 128 bin adetle geçen yılın tamamında yaptığı ihracatın üzerine çıktı. Toyota Otomotiv Sanayi, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise ihracatını yüzde 350 gibi rekor bir oranla artırdı. 2017 yılında toplam 280 bin adet üretime ulaşmayı planlayan Toyota Otomotiv Sanayi, yılın tamamında ise 231 bin adet ihracatla rekora imza atmayı hedefliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2016 yılı verilerine göre oluşturduğu ihracat liderleri sıralamasında yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle 7’nci sırada yer alan Toyota Otomotiv Sanayi, bugüne kadar kümülatif olarak 25 milyar dolar ihracata imza attı.

SAKARYA’DAN DÜNYAYA

Türkiye’de üretilen ilk yerli ve SUV otomobil olan Toyota C-HR yalnızca Toyota Otomotiv Sanayi için değil, aynı zamanda Toyota Global için de önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Toyota’nın, Toyota Yeni Global Platform’unu (TNGA) baz alarak geliştirdiği ikinci modeli olan C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin Japonya dışında TNGA modeli üreten ilk fabrika olmasını sağladı. Bu durum, Toyota’nın deniz aşırı üretim tesisleri arasında önemli bir yeri olan Toyota Otomotiv Sanayi’nin üretim ve mühendislik kabiliyetlerini ortaya koyuyor. Toyota Otomotiv Sanayi, fabrikada ürettiği üçüncü modeli olan Toyota C-HR ile mevcut pazarları olan Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra, Kuzey Amerika’da ABD ve Kanada, Asya’da ise Tayvan gibi ülkelere de ihracata başladı. Halihazırda ihracatının yüzde 74’ünün Avrupa, yüzde 20’sinin Kuzey Amerika, yüzde 6’sının Orta Doğu, Kuzey Afrika ve diğer ülkelere yapan Toyota Otomotiv Sanayi, Verso, Corolla ve C-HR modellerini yüksek kalite standartlarında üreterek yaklaşık 100 ülkeye ihraç ediyor. Fabrikanın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında en önemli sırayı ise ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere alıyor.

2 BİN KİŞİLİK EK İSTİHDAM

C-HR yatırımıyla birlikte ekipman modernizasyonu, yeni ekipman alımı ve kapalı alan genişlemelerini gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi, toplam kapasitesini 280 bine çıkartarak Avrupa’daki Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim hacmine sahip fabrika unvanını kazandı. Yapılan yatırımlarla paralel olarak istihdam sayısında da artışa giden fabrika, İŞKUR programları aracılığıyla 2 bin kişiye ek istihdam yaratarak 5 bin çalışana ulaştı.

İLK YARI REKORLA KAPANDI

2017’nin üretim ve ihracat anlamında kendileri için çok önemli sonuçlara varacakları bir yıl olacağının altını çizen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato, yılın ilk yarısını üretim ve ihracat rekoruyla tamamladıklarının altını çizdi. Kato, “Toyota C-HR’yi üretmekle görevlendirilmemiz, Toyota Global’nın şirketimize olan güveninin bir yansıması. İlklerin modeli Toyota C-HR; çalışanlarımızın, Türkiye ve Avrupa’daki yan sanayimizin ve tüm Türkiye’nin gurur kaynağı oldu. 450 milyon dolar yatırım ile üretmeye başladığımız C-HR’ın rüzgarıyla birlikte artırdığımız toplam kapasitemizi tam anlamıyla kullanarak yıl sonunda 280 bin adet araç üretmeyi planlıyoruz. Bu durum, 2016 yılı üretimimizi neredeyse 2 kat artırmamız anlamına geliyor” dedi. Yılsonunda 231 bin adet üretim hedeflediklerini ve bunun yüzde 85’ini ihraç edeceklerini belirten Kato, “Üretim hacmimizin yüzde 63’ünü C-HR, yüzde 28’ini Corolla, yüzde 9’unu ise Verso oluşturuyor. Bu modellerimizin 100 ülkeye ihracatını gerçekleştirerek ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz” dedi.