Toyota’nın düşük emisyonuna yerli katkısı

Toyota, 2050 yılına kadar CO 2 emisyonunu yüzde 90 oranında azaltma hedefi için çalışmalarına aralıksız devam ederken, Avrupa’da yapılan araştırmada en düşük emisyon oranlarına sahip ilk marka oldu.

Toyota, 2050 yılına kadar CO2 emisyonunu yüzde 90 oranında azaltma hedefi için çalışmalarına aralıksız devam ederken, Avrupa’da yapılan araştırmada en düşük emisyon oranlarına sahip ilk marka oldu. Toyota, modellerinde 2017 yılında 101.2 g/km olan ortalama CO2 emisyon oranını 2018 yılında 99,9 g/km’ye indirmeyi başardı. Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre, 2021 yılından itibaren tüm üretici firmaların Avrupa’da satışa sunacağı otomobil modellerinde CO2 oranını 95 g/km’ye indirme zorunluluğu bulunuyor. Toyota aynı zamanda 2017’ye göre emisyon oranlarının iyileştirilmesi yönünde gelişim gösteren beş markadan biri olarak öne çıktı. Bu performansa, Türkiye’de üretilen Toyota C-HR’ın ticari başarısı ve yüksek hibrit satış oranı büyük katkı sağladı.