Toyota’nın göz bebeği Prius 20 yaşında

Japon üretici Toyota, hibrit deneyiminin 20’nci yılını Prius ile kutluyor.

Toyota öncüsü olduğu hibrit devrimi 20’nci yılını Toyota Prius ile kutluyor. İlk kez 1970’li yıllarda geliştirilmeye başlanan ve 1997’de “devrim niteliğinde bir teknoloji” olarak sunulan dünyanın ilk seri üretim hibrit modeli Prius, diğer tüm hibrit modeller için de yeni bir çağın kapılarını aralamıştı. Dünyanın ilk hibrit teknolojisine sahip otomobilini dünya pazarına sunarak yeni bir başlangıca imza atan Toyota, Prius ile adını otomotiv tarihine altın harflerle yazdırmış oldu.

TOYOTA’NIN HIBRIT AİLESİ

1997’de dünyanın otomobillere bakış açısını değiştiren Prius, elektrikli bir otomobil olmasına karşın, dışarıdan şarja gerek duymayan yenilikçi teknolojisiyle hayranlık uyandırırken sürüş alışkanlıklarını da yeniden tanımladı. 20 yıl önce devrim niteliğindeki hibrit teknolojisini hayata geçiren ve geçen bu sürede hibrit teknolojisini sürekli geliştirmeye devam eden Toyota, bugün dünya otomotiv sektöründeki en geniş hibrit model yelpazesine sahip. Toyota’nın Türkiye’de satışa sunduğu hibrit modelleri arasında; Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius, Auris ve Toyota C-HR bulunuyor. 1997 yılından bu yana dünya çapında 11 milyonun üzerinde hibrit otomobil satışını gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda 2020 yılında her modelinin bir hibrit versiyonu olması hedefine de hızlı adımlarla ilerliyor.