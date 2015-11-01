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Toyota’nın güvenliği artık standart

Toyota’nın güvenliği artık standart
11 dakika önce
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Tasarım, konfor ve sorunsuzluktan ödün vermeyen Toyota, geliştirilmiş aktif güvenlik sistemlerinden “Toyota Safety Sense” sistemini, artık birçok modelinde standart donanım olarak sunuyor.

Toyota Safety Sense sistemi; Corolla’nın benzinli modellerinin Premium versiyonunda, Verso ve Auris modelinin Premium versiyonunda, Auris Touring Sports’un benzinli modellerinde, Avensis’in tüm versiyonları ile yenilenen Yaris ve Yaris Hybrid modellerinin X-trend ve Style versiyonlarında standart olarak yer alıyor. Çok daha güvenli ve daha rahat bir sürüş için geliştirilmiş aktif güvenlik sistemlerinden oluşan Toyota Safety Sense sisteminde; Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Şerit Takip Sistemi ve Otomatik Yanan Uzun Farlar en önemli özellikler arasında bulunuyor. Toyota Safety Sense içinde yer alan Ön Çarpışma Önleyici Sistem, yoldaki diğer araçları algılamak için kamera ve lazer sensörleri kullanarak olası bir çarpışma algılandığında, sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Mevcut koşullara göre fren desteğinin devreye girdiği sistem, sürücü fren yapmak için geç kalırsa, çarpışmayı önlemek ya da çarpışmanın şiddetini azaltmak için şartlara göre otomatik olarak fren yapıyor. Toyota Safety Sense özelliklerinden biri de Şerit Takip Sistemi. Kamera yardımıyla yoldaki şerit çizgilerini algılayan bu sistem, 50 km/sa ve üzeri hızlarda otomobilin sinyal vermeden bulunduğu şeridin dışına çıkmaya başladığında sesli ve görsel olarak uyarı gönderiyor. Bu sayede sürücü, şeritte kalmak için direksiyona gerekli müdahaleyi gerçekleştirmiş oluyor. Toyota Safety Sense sisteminde yer alan Otomatik Yanan Uzun Farlar ise, gece sürüşlerinde kullanıcılar için görüşü artırırken diğer sürücülerin de rahatsız olmarına engel oluyor. Kamera, karşı yönden gelen ve önünüzde ilerleyen araçların farlarını algıladığı gibi, sokak lambalarının parlaklığını da takip ederek daha güvenli bir gece sürüşü için kısa ve uzun farlar arasındaki geçişi otomatik yapıyor.

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