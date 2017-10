Toyota’nın hibrit gamı tam gaz sıra elektrikte

Herkes Toyota’nın elektrikli araçlar konusunda geç kaldığını düşünse de marka bu alanda zaten ilk hedeflerinin yıllar öncesinde bile hibrit araçlar olduğunu söylemişti. Şu sıralar elektrikli araçlar için Mazda ile işbirliği yapan marka, aynı zamanda Türkiye’ye 6’ncı hibrit modelini sundu.

ALİ YILDIRIM

Tüm dünyada fosil yakıtlı araçlara nerdeyse doymuşken, elektrikli ve hibrit araçlar her geçen gün daha fazla gözde modeller haline geliyor. Bu hızlı teknolojiyi birçok marka çok yakından takip ederken, bazı üreticilerde öncelikli olarak hibrit araçlara hedefi çeviriyor. Elektrikli ararç konusunda geride kaldıklarını düşünen Toyota ise Mazda ile işbirliği yaparak kayıp zamanı telafi edecek. İki şirketin yaptığı ortak açıklamaya göre, EV Common Architecture Spirit Co. Ltd. adını taşıyan şirketin hisselerinin yüzde 90’ı Toyota’ya ait olacak. Mazda ve Denso ise yüzde 5’er hissenin sahibi olacaklar. Toyota’nın Prius ve 2018 model Camry araçlarında bulunan modüler platform mimarisi kullanılan araçların ‘smart’ tarzı mini otomobillerden büyük SUV modellere kadar çeşitlilik gösterecek.

YENİ DEĞİL YILLAR ÖNCESİNE DAYANAN PLAN

Toyota Türkiye Ceo’su Ali Haydar Bozkurt ile yıllar öncesinde yaptığımız bir röportajda elektrikli araç konusunu sormuştum. O dönemde Türkiye’de henüz çok erken olduğunu kendilerinin geliştirdiği Pirus modellerini anlatmıştı. Hatta o konuşmadan Bozkurt şu cümleyi aktarmıştı: “Biz önce kendi alanımız olan hibrit araçlar da ilerlemeyi sürdüreceğiz. Elektrikli konusuna da hibrit ürün gamımızı tamamladıktan sonra bakacağız.” Gerçekten de Toyota özellikle Türkiye’de bu prensibinden vazgeçmedi. Hatta Türkiye topraklarında bir hibrit SUV bile üretti. C-HR ismiyle pazara çıkan bu model, tüm dünyaya Türkiye’den yola çıkarak satış rekorları kırıyor. Tabi en son pazara Auris modelinin hibrit versiyonunu pazara sundu. Bununla da yetinmeyen marka neredeyse her modelinde hibrit araç versiyonunu bulundurmaya başladı.

AURIS TOURING SPORTS HYBRID TÜRKİYE’DE

En son ise Auris Touring Sports Hybrid modelini Türkiye’de yollara çıkarttı. Marka ÖTV teşviki ile birlikte yeni modelini 118 bin 350 liradan başlayan fiyatlar ile satışa çıkarttı. Model, 99 beygirlik 1.8 litre benzinli motor ve 82 beygir güç üreten elektrikli motoru bir arada bulunduruyor. Kombine olarak 136 beygir güce sahip olan Auris Touring Sports Hybrid’in, sadece 4.1 lt/100 km yakıt tüketimi ortalaması bulunuyor. Dışardan şarj gerektirmeyen ve priz kullanılmayan teknolojiye sahip olan Auris Touring Sports Hybrid, sessizliği ve teknolojisi ile üstün Toyota DNA’sını vurguluyor.

‘HEDEFE ADIM ADIM İLERLİYORUZ’

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Auris Touring Sports Hybrid ile Türkiye’deki hibrit ürün gamını 6 modele çıkardıklarını belirterek “Her Toyota modelinin bir hibrit versiyonu olması hedefimize adım adım ilerliyoruz. Hibrit modellerimize olan ilginin günden güne arttığını gözlemlemekteyiz. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda Türkiye’de hibrit otomobili bilenlerin arasında satın alma eğilim oranı 2014 yılında yüzde 26 iken bu oran 2015 yılında yüzde 63’e 2016 yılında da yüzde 70’e ulaştı. Bu araştırma sonuçları hibrit otomobiller konusunda öncü marka olarak doğru yolda olduğumuzu gösteriyor’’ dedi. Bozkurt, Amerika ve Avrupa pazarlarını da örnek vererek “Hibrit otomobiller zaman içinde konvansiyonel dizel ve benzinli araçların satışını azaltacak ve tercihler hibrite yönelecek. Bu durum bize hibrit çağının tüm dünyada en az 25 yıl daha süreceğini gösteriyor” diye konuştu.