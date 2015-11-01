Toyota’nın hibritini test et kazan

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Toyota, en geniş hibrit ürün gamı ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hibrit teknolojisini geniş kitlelere tanıtmak için yeni uygulamalar sunmaya devam ediyor.

Toyota, 2017’yi hibrit yılı ilan ederken bu çerçevede müşterilerine hibrit teknolojisini daha kapsamlı ve daha gerçekçi test sürüş imkanlarıyla deneme fırsatı sunuyor. Test sürüşü anlayışını bir adım daha ileri taşıyan Toyota, hibrit araçlardaki sürüş verilerini kaydeden ve sonuçları anlık olarak müşteriler ile paylaşılmasını sağlayan Toyota Hybrid İnteraktif Test Sürüşü uygulamasını Türkiye’deki tüm showroom’larında başlattı.

Hibrit otomobilin tüm avantajlarını ve keyfini kısa zamanda yaşama şansı elde eden müşterilerin, tüm test sürüşleri, İnteraktif Test Sürüşü uygulaması sayesinde gerçek zamanlı olarak kayıt ediliyor. Müşteriler test sürüşü sırasında sonuçlarını anlık ve canlı olarak görebiliyor. Test sürüşlerini tamamladıklarında ise uygulama üzerinde kaydedilen tüm veriler müşterilere anında sunulabiliyor ve e-posta yoluyla kendilerine iletilebiliyor.

Toyota Hybrid İnteraktif Test Sürüşünün ardından, kullanıcının gerçekleştirdiği rota üzerinde ne kadar süre test sürüşü yapıldığı, kaç kilometre kat edildiği, ortalama hız, elektrikli motor kullanım oranı, ne kadar yakıt tüketildiği gibi değerli bilgiler sunuluyor. Bu uygulama sayesinde müşteriler, ileri teknolojiye sahip hibrit bir otomobilin konvansiyonel araçlara göre tüm avantajlarını gerçek verilerle birlikte anında görme ve değerlendirme fırsatı elde ediyorlar.

Bununla birlikte hibrit otomobillerin test sürüşünü gerçekleştiren kullanıcılara, testin sonunda elde edilen sonuçların da yer aldığı “Toyota Hybrid Diploması” hediye ediliyor. Müşteriler, istedikleri zaman gerçekleştirdikleri test sürüşünün kaydını dijital ortamda harita üzerinden tekrar izleme şansı buluyorlar. Ayrıca müşteriler izin verdikleri takdirde test sürüşleri Toyota’nın resmi web sitesi toyota.com.tr’de de yayınlanıyor. Toyota bu uygulamayla birlikte, hibrit araçları test eden müşterilerin daha detaylı, daha hızlı ve daha gerçekçi bilgiler almasını amaçlıyor.