Toyota, sportif özelliklere sahip yeni model serisiyle sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Şu anda satışta bulunan en popüler modellerinin spor versiyonlarını “GR” isim uzantısıyla piyasaya sunacak olan Toyota’nın, ilk olarak Japonya’da başlayan satışları yakın gelecekte tüm dünyaya yayılacak.

Toyota, bu yeni model gamıyla birlikte heyecan verici sürüş deneyimi arayanları hedefliyor. Giderek genişletilmesi planlanan GR spor otomobil modellerinin yanı sıra, çeşitli sportif parçalar sunarak da bu seri desteklenecek. Toyota, yeni spor serisinde Prius, GT 86, Yaris, Voxy, Noah, Harrier, Mark X gibi birçok farklı segmentteki modelin sportif versiyonlarını sunarak, herkesin sürüş keyfini yaşamasını sağlayacak. Toyota, bir süre önce Avrupa’da yüksek performanslı Yaris GRMN modelini de satışa sunmuştu.

Yeni GR serisi, “Daha İyi Otomobiller” üretme felsefesinin bir parçası olarak motor sporlarından kazanılan bilgi birikimiyle geliştirildi. Ürün yelpazesine göre en üst sırada GRMN, onun altında GR ve giriş seviyesi olarak GR Sport yer alacak.

Sınırlı üretime sahip GRMN modellerinde, özel olarak modifiye edilmiş motorlar yer alırken, daha yüksek adetli üretime sahip GR, GRMN’nin bazı temel özelliklerini taşıyacak. GR serisine özgü sunulan parçalar ise, herkesin kendi aracını istediği gibi kişiselleştirmesini sağlayacak.