Toyota’yı şimdi al 2018’de öde

22 saniye önce

Toyota temmuz ayında yeni bir kampanya daha yaptı. Corolla dizel modellerinde büyük fırsatlar sunan marka, 9 bin lirayı geçen indirimler yapıyor.

Toyota, temmuz kampanyası ile 2017 model yılı Corolla dizel modellerine sahip olmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. Kampanyada 9 bin 500 TL’ye varan indirime ilave olarak 24 ay 20 bin TL’lik kredi kullanımında yüzde 0,99 faiz oranından faydalanabiliyorlar. Bu avantajlı krediden yararlanmak için Toyota Finans’ın üye kuruluşlarına başvurmak yeterli olacak. Bunun yanında ayrıca Toyota’larını şimdi alanlar istedikleri takdirde ödemelerine 2018 yılında başlayabilecekler.

9 BİN 500 LİRA İNDİRİM

Corolla’nın benzinli versiyonlarında sunulan 9 bin 500 TL’lik indirim Temmuz kampanyasında da sürüyor. Bunun yanı sıra 28.000 TL tutarındaki 12 ay kredi kullanımında “yüzde 0” faiz seçeneği de diğer bir alternatif olarak kampanyada yer alıyor. Kampanyaya özel olarak Toyota Corolla 62 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

ŞİMDİ AL SENEYE ÖDE

Yenilenen Yaris ise 53 bin 250 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda kullanıcılarını bekliyor. 2017 model yılı Hilux’ın 4×2 Adventure düz ve otomatik vites versiyonları da 3 bin TL’lik indirimle satışa sunuluyor. Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 8 bin 300 TL, Auris’in 1.33 Life versiyonu ise 4 bin 650 TL indirim ile dikkat çekiyor. Yüzde 1,29’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın temmuz kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının ilk ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.