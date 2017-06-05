Toyota’yı şimdi al aralıkta öde

05 Haziran 2017 Pazartesi

Yüzde 1,22’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın haziran kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının aralık ayında başlayabiliyorlar.

Toyota’nın haziran kampanyasında 2017 model yılı Corolla’nın dizel modellerinde 9 bin 500 TL’ye varan indirimler yer alırken, benzinli Corolla’larda da mayıs ayında başlayan 9 bin 500 TL’lik kampanya indirimi devam ediyor. Corolla’nın benzinli modellerinden birini tercih edenler için ayrıca 28.000 TL tutarındaki 12 ay kredi kullanımında “yüzde 0” faiz seçeneği de alternatif olarak kampanyada yerini alıyor. Toyota Corolla haziran kampanyasına özel olarak 62 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye’de üretilen ve tüm dünyada büyük bir ilgi ile karşılanan 2017 model Toyota C-HR’ın 1.2 turbo benzinli modelleri de haziran kampanyasında 92 bin 950 TL TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

MTV VERGİSİ TOYOTA’DAN

Haziran kampanyasında Yaris için de büyük indirimler ve avantajlar bulunuyor. Yaris 8 bin 350 TL’lik indirimle haziran kampanyasındaki yerini alırken, 2016 ve 2017 model yılı Yaris’lerde Motorlu Taşıtlar Vergisi Toyota tarafından karşılanıyor. Bunun yanında ayrıca hem 2016 hem de 2017 model yılına ait Yaris’lerde metalik renk farkı da alınmıyor. Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 8 bin 300 TL, Auris’in 1.33 Life versiyonu ise 4 bin 650 TL indirim ile dikkat çekiyor. Auris’ler 64 bin 450 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini alıyor.

7 BİN 200 LİRA İNDİRİM

Avensis’in benzinli versiyonları 7 bin 200 TL’lik indirim ile sunulurken, Hilux 4×4 Hi-Cruiser A/T modelindeki 6 bin 500 TL’lik indirim haziran ayında da devam ediyor. Toyota’nın en güçlü hibrit modeli RAV4 Hybrid de ÖTV teşviği ile çok avantajlı fiyatlar ile yeni sahiplerini bekliyor. Yüzde 1,22’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın haziran kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının aralık ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.