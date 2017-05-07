Toyota’yı şimdi al Kasım’da öde

07 Mayıs 2017 Pazar

Toyota Mayıs ayında birbirinden farklı indirimlere imza atıyor. Toyota’nın mayıs kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının kasım ayında başlayabiliyorlar.

Toyota’nın mayıs kampanyası büyük indirimler, avantajlı kredi seçenekleri ve her bütçeye uygun ödeme koşullarıyla yine benzersiz. Corolla’nın benzinli modellerinde indirim 9 bin 500 TL’ye, dizellerde ise 7 bin TL’ye ulaşırken, Corolla 1.33 Life versiyonu ise 5 bin 650 TL’yi bulan indirimle mayıs kampanyasına dahil oluyor. Corolla’lar 62 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyada ayrıca nakit indirim yerine; Corolla S/D 1.33 Life modelinde 6.000 TL için 12 ay kredi kullanımında, Corolla benzinli modellerde 28.000 TL için 12 ay kredi kullanımında ve Corolla dizel modellerde 11.000 TL için 12 ay kredi kullanımında “yüzde 0” faiz seçeneği de yer alıyor.

C-HR’DE 3 BİN LİRA İNDİRİM

“Fırsat Bu Fırsat” dedirten mayıs kampanyasında Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 8 bin 300 TL’ye ulaşan indirimler ile sunulurken, Auris’in 1.33 Life versiyonu 4 bin 650 TL indirim ile kampanyada yer alıyor. Toyota’nın fark yaratan C-HR modelinin benzinli versiyonları da 3 bin TL’lik indirim ve cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kampanyada 2017 model yılı Yaris’in 1.33 benzinli modelleri de 9 bin 580 TL’ye varan avantajlarla Toyota Plazalarda alıcılarını bekliyor. Avensis’in benzinli versiyonları 7 bin 200 TL’lik indirim ile kampanyada yerini alırken, Hilux 4×4 Hi-Cruiser A/T modelindeki 6 bin 500 TL’lik indirim mayıs ayında da devam ediyor. Toyota’nın en güçlü hibrit modeli RAV4 Hybrid de ÖTV teşviği ile çok avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Yüzde 1,18’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın mayıs kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının kasım ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor. Toyota Mayıs ayında birbirinden farklı indirimlere imza atıyor. Toyota’nın mayıs kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının kasım ayında başlayabiliyorlar.