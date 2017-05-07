Son Dakika:
 
       

Son haberler

Fotoğraf-Video

Otoda 2017 yerli yılı mı oluyor?

Otoda 2017 yerli yılı mı oluyor?

Karsan Yeni Jest+’ı tanıttı

Karsan Yeni Jest+’ı tanıttı

Dünyanın en güçlü ve en hızlı Jeep’i

Dünyanın en güçlü ve en hızlı Jeep’i

2017’nin toplam pazar lideri Renault

2017’nin toplam pazar lideri Renault

En çok tercih edilen spor otomobil Ford Mustang

En çok tercih edilen spor otomobil Ford Mustang

Peugeot kompakt hatchback 308’i yeniledi

Peugeot kompakt hatchback 308’i yeniledi

Volkswagen Passat 1.6 TDI Highline test

Volkswagen Passat 1.6 TDI Highline test

Otomotiv pazarı yüzde 8 daraldı lider yine aynı kaldı

Otomotiv pazarı yüzde 8 daraldı lider yine aynı kaldı

Tek şarjla 500 kilometre yapıyor

Tek şarjla 500 kilometre yapıyor

C3’ün tam otomatik vites seçeneği

C3’ün tam otomatik vites seçeneği

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault segment test toyota tüketim türkiye yeni

Toyota’yı şimdi al Kasım’da öde

Toyota’yı şimdi al Kasım’da öde
07 Mayıs 2017 Pazar
Facebook 0 Twitter 0

Toyota Mayıs ayında birbirinden farklı indirimlere imza atıyor. Toyota’nın mayıs kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının kasım ayında başlayabiliyorlar.

Toyota’nın mayıs kampanyası büyük indirimler, avantajlı kredi seçenekleri ve her bütçeye uygun ödeme koşullarıyla yine benzersiz. Corolla’nın benzinli modellerinde indirim 9 bin 500 TL’ye, dizellerde ise 7 bin TL’ye ulaşırken, Corolla 1.33 Life versiyonu ise 5 bin 650 TL’yi bulan indirimle mayıs kampanyasına dahil oluyor. Corolla’lar 62 bin 950 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyada ayrıca nakit indirim yerine; Corolla S/D 1.33 Life modelinde 6.000 TL için 12 ay kredi kullanımında, Corolla benzinli modellerde 28.000 TL için 12 ay kredi kullanımında ve Corolla dizel modellerde 11.000 TL için 12 ay kredi kullanımında “yüzde 0” faiz seçeneği de yer alıyor.

C-HR’DE 3 BİN LİRA İNDİRİM

“Fırsat Bu Fırsat” dedirten mayıs kampanyasında Auris ve Auris TS 1.6 benzinli versiyonları 8 bin 300 TL’ye ulaşan indirimler ile sunulurken, Auris’in 1.33 Life versiyonu 4 bin 650 TL indirim ile kampanyada yer alıyor. Toyota’nın fark yaratan C-HR modelinin benzinli versiyonları da 3 bin TL’lik indirim ve cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kampanyada 2017 model yılı Yaris’in 1.33 benzinli modelleri de 9 bin 580 TL’ye varan avantajlarla Toyota Plazalarda alıcılarını bekliyor. Avensis’in benzinli versiyonları 7 bin 200 TL’lik indirim ile kampanyada yerini alırken, Hilux 4×4 Hi-Cruiser A/T modelindeki 6 bin 500 TL’lik indirim mayıs ayında da devam ediyor. Toyota’nın en güçlü hibrit modeli RAV4 Hybrid de ÖTV teşviği ile çok avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Yüzde 1,18’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın mayıs kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının kasım ayında başlayabiliyorlar. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor. Toyota Mayıs ayında birbirinden farklı indirimlere imza atıyor. Toyota’nın mayıs kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2017 yılının kasım ayında başlayabiliyorlar.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr