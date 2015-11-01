Trafik Hayattır’ın Yeni Jingle’ı Belli Oldu

16 saat önce

Trafik Hayattır’ın 2017’de tüm Türkiye genelinde radyolarda yayınlanacak jingle’ını gençlerden gelecek önerilerle belirlemek üzere düzenlediği ‘Jingle Yarışması’nın kazananları belli oldu. Başak Gürcan, finalde birinci seçilen eserini Türkiye’nin en ünlü sanatçılarından Nil Karaibrahimgil ile birlikte seslendirecek.

2004 yılından beri trafikte pozitif bir kültür dönüşümü yaratmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Trafik Hayattır Platformu, genç hedef kitle nezdinde interaktif projeler üretmeye devam ediyor. 2015-2016 yıllarında yürüttüğü ‘kamu spotu yarışması’ndan sonra, trafikteki insanlara radyo kanalıyla ulaşmak için 2016 yılının Aralık ayında ‘Jingle Yarışması’nı başlatmıştı. Yoğun ilgi gören yarışma 28 Mart 2017 Salı günü Grand Hyatt Taksim Otel’de final yaptı.

568 BAŞVURU OLDU

Doğuş Otomotiv’in kurumsal sosyal sorumluluk platformu Trafik Hayattır’in 2017 yılında tüm Türkiye genelinde radyolarda yayınlanacak jingle’ı final elemesinde belirlendi. ‘Jingle Yarışması’nda 568 başvuru arasından ilk 10’a kalan genç yetenekler; jüri üyelerine sunum yaptıktan sonra kazananlar açıklandı. Jüride Sanatçı Nil Karaibrahimgil, Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Mehmet Tez, Jinglehouse müzik prodüksiyon firması sahibi ve prodüktör Ömer Ahunbay, Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim Direktörü Koray Bebekoğlu ile MCCANN Kreatif Direktörü Cenk Öztunalı yer aldı.

120 SANİYE SÜRÜYOR

Başak Gürcan hazırladığı jingle ile birinci olurken eserini Nil Karaibrahimgil ile birlikte seslendirme, aranje etme hakkı ve Zuhal Müzik’ten hediye çeki kazandı. Yarışmanın ikincisi Merve Durceylan Çelebi ve üçüncüsü Ceren Yılmazer Zuhal Müzik’ten hediye çeki kazanırken, ikinci Merve Durceylan Çelebi ayrıca Jingle House’ta profesyonel kayıt deneyimi edinecek. Trafik Hayattır Jingle Yarışması’na başvurmak için katılımcıların trafik güvenliği ile ilgili mesajlarını taşıyan eserlerini en az 1 enstrüman kullanarak kayıt etmeleri ve www.trafikhayattir.com internet sitesine yüklemeleri istendi. En fazla 120 saniye uzunluğundaki eserin herhangi bir markanın jingle’ına veya herhangi bir esere benzemeyip, özgün olmasına ve daha önce yayınlanmamış olması da kurallar arasında yer aldı.